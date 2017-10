Page sale reforzado del Congreso del PSOE con la «energía» puesta en 2019 Afronta su segundo mandato al frente del partido con una nueva Ejecutiva renovada en un 82 por ciento

Mientras este domingo caminaba, flanqueado por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y el expresidente Bono, abriéndose paso entre abrazos y besos, Emiliano García-Page estaba, al fin, respirando tras su «annus horribilis». El Congreso regional le acababa de reelegir casi por el 80 por ciento de los votos, un 78,65%, como secretario regional del PSOE y le pone en bandeja el camino hacia las elecciones autonómicas de 2019. Hace solo unos meses, en abril, Podemos tumbó los presupuestos de 2017 de la Junta y García-Page se llegó a plantear no volver a ser el candidato si ganaba Pedro Sánchez las primarias en mayo. En el camino se encontró con un rival que le ha puesto a prueba hasta el último momento, el alcalde de Azuqueca de Henares, el «sanchista» José Luis Blanco, que mostró el sábado sus discrepancias con el informe de gestión. Pero García-Page, al que le gusta la política más que a un niño una piruleta, como él mismo dice, sigue siendo un equilibrista en momentos difíciles.

En este congreso ha logrado, además, cerrar heridas con la cúpula de su partido, recibiendo en la inauguración el apoyo de Pedro Sánchez, de quien dijo que «estoy convencido de que será presidente del Gobierno, ahora mucho más que hace unos meses» Ayer también recibió el respaldo de José Luis Abalos, que destacó la emoción que se palpaba en el ambiente, como si fuera la primera vez que salía elegido, y también el esfuerzo de renovación que ha realizado Page en su nueva Ejecutiva, formada por 51 personas de los que 42 miembros son nuevos.

Del congreso sale con el liderazgo reforzado y con la mirada puesta en las próximas elecciones autonómicas, con «energía y fuerza» para lograr la mayoría absoluta que le libere del pacto con Podemos. En su intervención, interrumpida en varias ocasiones por vítores y aplausos, aseguró que «hace unos años, me elegisteis secretario general en el momento más difícil de la historia del partido en Castilla-La Mancha para echar de la Presidencia de Cospedal. Lo hice y, ahora, la energía y fuerza que me habéis dado en este congreso va a servir para que no vuelva». «Ha sido un buen congreso», afirmó. Y destacó que, a partir de ahora, las claves serán las mismas que las que le llevaron a desalojar del Gobierno a María Dolores de Cospedal, «unidad, renovación y más militancia y participación».

García-Page destacó la gran renovación que se ha producido en la Ejecutiva y la paridad en la misma, con el mismo número de hombres que de mujeres. De los 261 delegado al Congreso, han ejercicio su derecho al voto 259, lo que suponer un 99,23 por ciento de participación.

La nueva ejecutiva salió respaldada por cerca del 80 por ciento de los votantes, en concreto, el 78,65 por ciento, al recibir 199 votos a favor, 54 en blanco y 6 nulos. En el caso de la votación para los representantes al Comité Regional, donde se elegía 94 responsables, la propuesta ha salido respaldada por el 81,2 por ciento, al recibir, 205 votos a favor, 48 en blanco y 6 nulos.

También se elegía a los 5 miembros de la Comisión Regional de Ética. En esta votación, el respaldo de los delegados ha sido del 77,64 por ciento, al votar sí 198, votos en blanco 57 y 6 nulos. Por último, en la elección a la delegación del partido en el Comité Federal, la propuesta ha recibido el respaldo del 78,65 por ciento, al recibir 199 votos a favor, 54 en blanco y 6 nulos.

Con Cataluña, optimista

La situación catalana también, como es lógico, estuvo muy presente también en el Congreso del PSOE. Grcía-Page dijo que debemos ser «serenamente optimistas porque en la fortaleza de la Constitución cabe casi todo el mundo» y, ante Abalos, mostró su apoyo absoluto a la posición que está manteniendo la Ejecutiva Federal y nuestro secretario general Pedro Sánchez en un asunto tan delicado y crucial, «porque lo está haciendo bien». Confió en que el PSOE obtenga un buen resultado en Cataluña el próximo día 21 «para que sea una garantía para esa tierra y para España». De Cataluña también habló Abalos y pidió la ayuda de toda la organización, también de Castilla-La Mancha a los compañeros de Cataluña en la campaña electoral que se va a iniciar.