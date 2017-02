Page replica a Sánchez: «España no es plurinacional»

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page se ha pronunciado al respecto de la propuesta del precandidato a liderar el PSOE Pedro Sánchez de considerar constitucionalmente a España como un Estado plurinacional, negando esta afirmación y aclarando al exsecretario general del partido que para gobernar el país «no hay que ponerlo patas arriba».

En un encuentro informativo organizado por El Digital de Castilla-La Mancha, García-Page ha reconocido su «discrepancia abierta» con Sánchez ya escenificada con su dimisión de la Ejecutiva en el mes de septiembre. «Apostar por lo plurinacional no es de izquierdas. Es hacer el caldo gordo a los nacionalistas. El PSOE no es nacionalista ni plurinacionalista. España es una nación, solo una», ha dicho García-Page, tras lo que ha pedido a su compañero de partido que «no se invente otra España para ganar cuatro votos» del PSC.

En opinión de García-Page, los argumentos de Pedro Sánchez «no responden a las necesidades que tiene el partido» sino que «abre problemas nuevos», aunque ha reconocido que si se impone en las primarias «tendrá legitimidad para liderar», y será entonces cuando «haya que ver qué dice».

Sobre si le causa «preocupación» la capacidad de convocatoria demostrada por Sánchez en el acto de esta semana en Madrid, ha dicho que el futuro del PSOE «no se mide ni en butacas de cine ni en metros de cola».

De cara al próximo Congreso del PSOE, ha pedido «huir de hacer un 'reality show'" y perseguir una cita que afiance la categoría de un partido "socialdemócrata", tras lo que habrá de venir "una etapa de normalidad, de convergencia inclusiva donde cabe todo el mundo».

Convencido de que Susana Díaz se presentará

Sobre la posible candidatura de Susana Díaz para liderar el partido, ha dicho no saber si tiene la decisión tomada, aunque su intuición le dice que sí dara un paso al frente.

«Siempre he pensado de ella que es una referencia, y Andalucía es una roca en el proyecto del PSOE», ha argumentado, tras lo que no ha querido posicionarse entre ella o los otros dos precandidatos. «Hasta que haya primarias, me centraré en analizar los planteamientos y modelos políticos de cada uno».

Ha rechazado la idea de que el PSOE se convierta en «un partido modelo medusa sin columna vertebral», ya que aunque los socialistas cuentan con «militantes de lujo», también tienen «unos dirigentes excepcionales».

García-Page ha sugerido que sea quien sea el próximo secretario general y candidato del PSOE, tome la decisión de abandonar el cargo si no es capaz de mejorar los resultados de los últimos comicios.

«Quiero que asuman ese reto. Que si no abanderan un proyecto creciente y mayoritario, que dimitan. Que se imponga ese nuevo principio en el partido», ha defendido, asegurando que lo hace extensivo a su persona en el caso de las elecciones de Castilla-La Mancha.