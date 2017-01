Nuria Espert, Carmen Machi y Estrella Morente, en el ciclo de Primavera del Rojas

Artistas consagrados y primeras figuras de la escena nacional se darán cita desde el 10 de febrero, en la programación de Primavera 2017 del Teatro de Rojas, que traerá a Toledo a Nuria Espert, Carmen Machi, Gonzalo de Castro, Estrella Morente, Joaquín Kremel y María Adánez, que compartirán escenario con músicos como Estrella Morente y Faemino y Cansado.

Se trata de un ciclo de «altísima calidad» que pone al Teatro de Rojas «como un referente de la cultura para la ciudad y a nivel nacional", ha asegurado este viernes, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la nueva temporada del coliseo toledano. Tolón ha explicado que para este temporada se ha destinado 195.400 euros, lo que "demuestra el compromiso del Gobierno local por la cultura». Además, ha insistido que el presupuesto de la concejalía de Cultura se ha incrementado un 10% para este año.

Así lo ha explicado este viernes Tolón en la rueda de prensa de presentación de la programación de primavera del Teatro, en la que ha estado acompañada del vicealcalde y concejal de Cultura, José María González Cabezas, y el coordinador del Rojas, Adolfo Cano.

El ciclo de primavera comenzará con «Ninette y un señor de Murcia» (10 de febrero), de Miguel Mihura, que se ha programado fuera de ciclo, dando paso al estreno nacional que traerá a las tablas del Rojas a Carmen Machi, protagonista del espectáculo «La autora de las Meninas o ¿Dónde está el cuadro?» (17 y 18 de febrero), dirigida por Ernesto Caballero, coproducción de Focus y el Centro Dramático Nacional.

Estrella Morente - Juan Manuel Vacas

El programa, que se ha dividido en tres ciclos temáticos: Teatro contemporáneo, fuera de ciclo y Teatro y Danza en Familia, incluye en Teatro contemporáeno el montaje «Idiota» (3 y 4 de marzo), protagonizado por Gonzalo de Castro y Elisabeth Gelabert; «El pequeño poni» (17 y 18 de marzo), interpretado por María Adánez y Roberto Enríquez; «Pareja abierta» (31 de marzo), de Darío Fo; y «Páncreas», de Patxi Tellerías.

En este ciclo se ha incluido una de las obras más esperadas de la temporada: «Incendios» (7 de mayo9, de Mario Gas y que protagoniza Nuria Espert, junto Laia Marull, Álex García, Alberto Iglesias y Edu Soto; cerrando con el montaje «La voz dormida» (27 de mayo), de la escritora Dulce Chacón.

Campaña escolar

El ciclo dedicado a los jóvenes e institutos de la capital regional incluye las obras: «Las leyendas de Bécquer» (10 de marzo), un musical basado en las leyendas del escritor y que dirige César Belda, que ocupó el cargo de director del Festival de Teatro Clásico de Almagro.

Además, «El pequeño poni» (17 de marzo), que habla sobre el acoso escolar y está basado en un hecho real; y «Peer Gynt, el gran monarca» (19 y 20 de mayo), de Henrik Ibsen, que habla de un personaje tan inverosímil como humano.

Fuera de ciclo

La programación incluye espectáculos que van desde música hasta la ópera y que los espectadores podrán ver en el Auditorio «El Greco». Así, el musical «Hole» (23, 24, 25 y 26 de febrero), será el encargado de abrir este programa. Se trata de un espectáculo que combina el cabaret, circo, música y humor.

También en ese mismo escenario se podrá disfrutar de «Tao. The samurai of the drums» (5 de marzo), un espectáculo que trae el arte japonés a través de la musica y la percusión a través del ritmo de tambores gigantes.

El auditorio El Greco acoge también la representación de dos óperas: «Turandot» (12 de marzo); y «Nabucco» (29 de abril); así como «Los ballets de Francia» (23 de abril), un montaje que ofrece un equilibrio entre el repertorio contemporáneo y las obras clásicas. En este mismo escenario se podrá ver a Nuria Espert en "Incendios".

Finalmente, otros de los espectáculos incluidos son la vuelta de «Faemino y Cansado» (11, 12 y 13 de mayo), que regresa a Toledo tras cinco años de ausencia; Estrella Morente (26 de marzo), con su concierto en el que hará repaso a su arte flamenco; "Déjate de llevar" (12 de marzo); "La flauta mágica" (2 de abril); Alokayto. Gala de magia del Mago Kayto" (26 de febrero); "Brujas madrinas (19 de marzo) y "El guardián de los cuentos", que se podrá ver el 30 de abril.