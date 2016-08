Nuevas ayudas de 22,2 millones de euros para crear empleo y empresas en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha retomado este miércoles su actividad tras las vacaciones con las «pilas cargadas» para afrontar un nuevo y atípico curso político, en donde la situación, a nivel nacional, sigue sumida en la misma incertidumbre tras el fallido debate de investidura. Sin embargo, en Castilla-La Mancha septiembre arranca «creciendo en educación y mejorando el empleo», según dijo el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que se mostró dispuesto a «retomar la senda del trabajo humilde, cercano, y útil para la ciudadanía de la región», Para ello, avanzó nuevas inversiones en becas, planes para la mujer a favor de la igualdad y proyectos para mejoras en municipios.

Pero, sin duda, el proyecto más importante lo presentó la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que adelantó una inversión de 22,2 millones de euros en los próximos meses para impulsar la formación de desempleados mayores de 25 años, así como la de los menores de 30 años inscritos en el registro de Garantía Juvenil, además de apostar por la comercialización de pymes, dentro del Plan Adelante, todo ello a través de tres medidas distintas aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno.

De esta forma, el Gobierno regional realiza la segunda convocatoria de talleres de empleo de esta legislatura, con una inversión aproximada de 11 millones de euros. Serán 130 talleres y se espera llegar a 1.100 personas mayores de 25 años.

Talleres de empleo

La consejera indicó que los alumnos trabajadores, durante la ejecución del taller, tendrán un contrato para la formación y el aprendizaje que les permitirá trabajar mientras se forman, con un 25% de la jornada destinada a la actividad teórica y un 75% a la práctica. En cuanto a la distribución geográfica de los talleres, la consejera ha afirmado que el 19% de la inversión corresponderá a la provincia de Albacete, el 26% a Ciudad Real, el 9% a Cuenca, el 11% a Guadalajara y el 35% a Toledo. «Con las dos convocatorias de 2015 y 2016 pretendemos llegar a 2.400 personas en esta región mayores de 25 años, con una inversión de cerca de 22 millones de euros», resaltó la consejera.

La consejera también informó sobre «la primera convocatoria formativa específica aprobada para nuestros jóvenes menores de 30 años, con un presupuesto de 8,8 millones de euros, con la que queremos llegar a formar a más de 2.100 personas». Franco indicó que «los últimos datos de julio, de jóvenes menores de 30 años no ocupados, nos dicen que, en la medida que están mejor formados, tienen mejor accesibilidad al mercado de trabajo. De hecho, de los más de 40.000 demandantes jóvenes no ocupados en nuestra región, el 38% no tienen la ESO, el 26% sólo tienen la ESO, el 24% tienen la ESO pero sin formación universitaria y un 12% con título universitario».

Impulso a las pymes

En cuanto a la tercera medida aprobada por el Consejo de Gobierno, «Innova Comercialización», «es una de las patas del Plan Adelante que pusimos en marcha con el consenso de los agentes sociales y que tiene que ver con la mejora de la comercialización». En esta línea, la consejera detalló que estas ayudas que persiguen el fortalecimiento de la capacidad de comercialización de las pequeñas y medianas empresas, mediante el impulso a la actividad de comercio electrónico, el apoyo a su crecimiento en mercados nacionales y el respaldo a la transformación digital de la industria de manufacturación de la región.

Estas ayudas se articulan en torno a tres líneas «que suponen una novedad de este Gobierno, pues antes no había un apoyo específico a las empresas en comercialización, sino que estaba mezclado con otras líneas de inversiones empresariales. Nuestras empresas cuentan con excelentes profesionales y excelentes productos y lo que nos falta es darle un poco de empuje a la comercialización, algo que haremos con esta iniciativa».

La primera de las líneas de ayuda que contempla esta Orden es el apoyo para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las pymes, «pues ya no se puede hablar de páginas web sino de negocios digitales», como afirmó Patricia Franco. Las iniciativas que recibirán apoyo tienen que ver con el establecimiento de nuevos canales de venta de las pymes, para posicionarlas estratégicamente en el mercado online, mediante la creación de una tienda online para la venta de productos y servicios por internet, o para emprender un negocio digital.

La segunda línea de apoyo va orientada al crecimiento en mercados nacionales y para la mejora de la posición competitiva de las pymes, cuyo objeto es subvencionar los gastos de proyectos para la participación de las pymes, como expositoras con stand propio, en las ferias comerciales para la promoción de sus productos o servicios, e incentivar las actividades y acciones que tengan como objetivo la apertura de nuevos mercados o la mejora de la comercialización de sus productos o servicios.

Sobre la tercera línea de ayudas, Franco dijo que contempla el apoyo en la comercialización para la industria manufacturera de Castilla-La Mancha. Esta línea incentivará la inversión en proyectos para la transformación digital de la industria regional mediante la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones en las pymes de carácter industrial manufacturero. Esta convocatoria estará dotada con un presupuesto de 2,4 millones de euros y se estima que pueda beneficiar a alrededor de 200 empresas en la línea de impulso del correo electrónico». Se espera la asistencia a 150 ferias y alrededor de 100 proyectos.

Más proyectos

Por otro lado, Nacho Hernando informó de otros acuerdos del Gobierno de Castilla-La Mancha, como las ayudas que llegarán a dos mil jóvenes e irán destinadas a cubrir los gastos de matrícula de másteres en la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá en el Campus de Guadalajara y la UNED por un valor de entre 1.100 y 1.500 euros.

Se han aprobado dos líneas de ayuda destinadas a cubrir gastos de personal, promoción y difusión, desplazamiento, alojamiento y manutención y otros costes indirectos de estas asociaciones de asociaciones que luchan a favor de la igualdad. La primera línea de ayudas va dirigida a aquellas asociaciones que tengan como objetivo la prevención e intervención con víctimas de violencia que además sufran otro tipo de discriminación o pertenezcan a un colectivo que requiera mayores apoyos materiales y humanos, como por ejemplo aquellas mujeres que sufran violencia a través de las redes sociales y que requieren una atención específica, que tengan alguna discapacidad, que sufran la violencia en el entorno rural o que sean inmigrantes.

Esta primera línea cuenta con un presupuesto de 104.000 euros, una partida que se ve incrementada en un 15 por ciento respecto al año 2015 y un 56 por ciento respecto al año 2013, y «que en 2014 ni siquiera se resolvió». La segunda línea, totalmente «novedosa», según Hernando, está dotada con 200.000 euros, va destinada a asociaciones de mujeres que tengan como objetivo contribuir a la disminución de brechas de género fomentando la igualdad entre hombres y mujeres mediante la prevención, erradicación y sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, el favorecimiento de la participación, la eliminación de todo tipo de discriminaciones, el apoyo a las mujeres del medio rural y la promoción profesional de la mujer castellano-manchega.

Asimismo, el Gobierno regional apobó la creación de los Premios y Muestra «Mujeres en el Arte», con el objetivo de promover y fomentar la visibilidad de la mujer en el ámbito de la cultura. La iniciativa, subraó el portavoz, persigue «dar a conocer el potencial artístico de la mujer en la región mediante la exposición itinerante de las obras seleccionadas en todos los rincones de Castilla-La Mancha».