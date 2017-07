El fallo, en la página 34 y última de la sentencia, no admite dudas: «Que debemos absolver y absolvemos a Jesús Bárcenas López, Jesús Terciado Valls, J.A.González Ruiz, J.M. Villar Martínez y Gonzalo Garnacha Esteban» de los delitos que eran objeto de acusación de administración desleal, delito continuado de falsedad documental y delito continuado de estafa, con declaración de costas a la acusación particular. Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Ilmos Sres don Alejandro Benito Pérez, don Vicente Magro Servet y doña Isabel Huesa Gallo. Magistrados. Sección número 01 de la Audiencia Provincial de Madrid».

Cuatro años de prisión

En los antecedentes de hecho, el Ministerio Fiscal y la acusación particular pidieron para los encausados nada menos que cuatro años de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para cargo público y arresto sustitutorio en caso de impago.

Jesus Bárcenas (Valdepeñas, 1953) ha sido presidente de CECAM, de CEPYME y vicepresidente de la CEOE. En los hechos probados, el magistrado ponente va desmontando todas las acusaciones, niega rotundamente que se lucrara con fondos empresariales y que vulnerase delitos tipificados en el Código Penal. Ni cobró sobresueldos ni el alquiler del coche oficial Mercedes 4564GDW, a su propia empresa, fue ilegal.

En el transcurso del juicio oral quedó demostrado que fue CEOE y no CEPYME quien decidió todos los temas económicos de gastos y pagos. Y que nada se ha ocultado ni a la organización empresarial ni a la Hacienda Pública. Ni ha faltado un euro. Gestión impecable. Los fundamentos de Derecho dinamitan los argumentos de la Fiscalía -que actuó de forma negligente- y de la acusación particular, condenada por mala fe.

Han sido tres años de procesamiento y de condena de telediarios y de opinión pública. Tres años de injusticia y de silencios para un empresario ejemplar. Conozco a Jesús Barcenas desde hace más de 20 años. Y solo le he visto involucrado en crear y crear trabajo. Ha sufrido mucho en estos tiempos difíciles. Sobre todo, cuando la crisis de 2008 desestabilizó al sector eléctrico y tuvo que despedir a «amigos de la infancia» que trabajaban en el Grupo Bárcenas. Ser empresario, a veces, es muy doloroso.

Pocos conocen su dedicación total a la defensa de los intereses generales de los castellano-manchemos. Y menos, muchos menos, saben que es el primero en abrir su empresa a las seis de la mañana y el último en volver a casa ya entrada la media noche. Jesús Bárcenas siempre ha sido un hombre serio. Un emprendedor que ha aumentado exponencialmente el legado eléctrico de su abuelo -capitanea ya la cuarta generación de industriales en su ciudad - y también el primer ejecutivo en abandonar discretamente el Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha, durante la presidencia de Juan Pedro Hernández Moltó, al detectar que las cuentas no cuadraban.

Precio excesivo

Jesús Bárcenas ha sobrevivido a tiempos profesionales y personales muy difíciles. La justicia ha consagrado que es un administrador leal, que no ha falsificado ningún documento oficial ni privado y que tampoco es un estafador puntual ni continuo. ¿Cuánto cuesta resarcir el honor de un hombre bueno acusado injustamente de corrupto? Empresario y corrupto. No hay peor imagen que ésa, a día hoy, en una sociedad tan mediática y tan mediocre como la nuestra.

Jesús Bárcenas ha pagado un precio excesivo por una denuncia falsa. Tremendamente falsa.

¿Cómo reparar su imagen de empresario honorable? ¿Quién debe pagar el daño moral infligido a un emprendedor ejemplar, y a su familia? Todos somos culpables.

Y yo me pregunto: ¿podrá el ex presidente de los empresarios de nuestra Región perdonar tanta maldad? Seguro que sí, porque su fe y sus convicciones (también las religiosas) son profundas. Con el rencor y la venganza no se crea un solo empleo.

El tiempo y los tribunales le han dado la razón. Bárcenas, Jesús Barcenas, es un hombre honrado. Un ciudadano inocente, como ha desvelado ABC-Toledo al acceder a la sentencia dictada, por unanimidad de los tres magistrados hace exactamente un mes. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Necesitamos muchos empresarios como él. La honradez es el patrimonio de los mejores. De los elegidos, de los imprescindibles. Enhorabuena, Jesús.