Recas celebró el Día internacional contra la Mutilación Genital Femenina

La localidad toledana de Recas acogió este fin de semana pasado el Día internacional contra la Mutilación Genital Femenina, organizado por Simetrías en el marco del proyecto europeo AFTER contra la mutilación para el empoderamiento de hombres y mujeres africanos con la colaboración del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha.

El acto público, presentando por Luz Oliva, coordinadora actividades AFTER, comenzó con el saludo del representante de la Embajada de Mali, jefe consular Moury Coulibaly, y participaron también Koman Koita, secretario general del Consejo Nacional de la Juventud de Mali y presidente de ATEDM en Recas y la concejal de asociaciones y Cultura del Ayuntamiento de Recas, Mayte Bravo. Entre los responsables políticos, se encontraba Gregorio Gómez Bolaños, director provincial de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que apostó por la necesidad de trabajar con los profesionales de la Junta de Comunidades en una mejor formación sobre esta problemática y asumió el compromiso de colaborar en los próximos eventos de AFTER para conseguir una importante participación de sus profesionales.

Cerró la inauguración Charo Navas, directora Provincial de Instituto Mujer en Castilla La Mancha, que trasladó el compromiso del Gobierno de Castilla La Mancha de llevar a cabo la firma de un acuerdo transversal que implique a diferentes consejerías en la prevención del problema de la mutilación genital femenina.

La mesa redonda contó con la participación inicial de Rafael Dengra, cooperante especial de la UE en Malí y asesor de género con los militares, hombres y mujeres de este país africano. Sus reflexiones sobre las percepciones por parte de la población maliense de la mutilación como parte de una tradición ancestral nos ayudó a comprender mejor las dificultades de su erradicación y la necesidad de sensibilizar e informar bien para que se rompan viejas creencias.

Por parte del equipo AFTER de Simetrías intervino Jean Arsène Yao, responsable como Facilitador AFTER de trabajar en las próximas semanas con el grupo de jóvenes en el Foro de Hombres del Corredor de la Sagra en calidad de Doctor en Historia y Profesor de la Universidad de Abiyán de Costa de Marfil.

Jean Arséne participó en este evento para impulsar la movilización por el cambio en MGF entre los hombres y mujeres de la comunidad africana y formará parte como embajador/campeón en la Campaña Campeones por el Cambio MGF/ AFTER.

Mesa redonda - ABC

También intervino Romeo Gbaguidi, coordinador de empoderamiento de los hombres en AFTER que será el responsable del desarrollo de los contenidos Reflect Action para la sensibilización de los dos foros que se organizan en Castilla La Mancha por Simetrías en el proyecto europeo en el Corredor de la Sagra y Albacete. Gbagudi señaló la necesidad de luchar contra el tabú no solo con las mujeres, sino también y especialmente con los hombres jóvenes. Advirtió que será un proceso lento de cambio y que los varones no pueden mirar hacia otro lado en este tema y para ello propuso la necesidad de movilizar a responsables políticos, profesionales así como a hombres y mujeres inmigrantes en España, a través de la campaña Campeones por el cambio en MGF.

Nicole Ndongala, coordinadora de Empoderamiento de Mujeres en AFTER, apeló a las mujeres madres africanas con hijas para que sean ellas las protagonistas del cambio, tratando en todo momento de prevenir los riesgos al viajar a sus países de origen. Indicó los problemas en la salud física y mental para las mujeres que sufren esta práctica y definió la mutilación como una violación de los derechos humanos. Nicole Ndogala participa también de la necesidad de sensibilizar a través de la Campaña campeones y campeonas por el cambio MGF.

La clausura se llevo a cabo por Ángeles Díaz Vieco, coordinadora AFTER y presidenta de Simetrías, que agradeció al Gobierno de Castilla La Mancha su colaboración en este proyecto europeo y le ofreció la oportunidad de trabajar juntos en los próximos meses para implicar a profesionales de la educación, sanidad, servicios sociales, menores, jueces y fiscales, policía etc. en un mejor conocimiento de esta problemática y en las herramientas necesarias de coordinación que deben poner en marcha para prevenir que ninguna niña africana migrante, al volver a sus países de origen, especialmente en vacaciones y de aquellas etnias que siguen mutilando, pueda correr ningún riesgo a la hora de viajar.

Tras la mesa redonda, parte del público intervino con aportaciones interesantes así como preguntas a los ponentes de la mesa. Al finalizar, tuvieron lugar bailes típicos en los que también participaron personas del público y degustación de productos típicos de Malí que fueron elaborados por las mujeres de la asociación maliense ATEDM. Este evento, abierto a todo el público, contó con la asistencia de una importante participación de mujeres y hombres africanos, profesionales de sanidad, educación, Centros de la Mujer de la comarca de la Sagra y particulares interesados en la temática.