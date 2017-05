Indignación en la región por el nuevo trasvase

Castilla-La Mancha ha vivido con indignación la aprobación por parte del Gobierno de un nuevo trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos de agua a través del acueducto Tajo-Segura para el mes de mayo, una noticia que provocó un aluvión de críticas, entre ellas, las del consejero Portavoz, Nacho Hernando, quien aseguró que, «a este ritmo, en menos de dos años, no habrá ni una gota ni para Levante» porque, según los datos que aportó, desde julio de 2015 el Gobierno ha aprobado 22 trasvases, tres de ellos triples, lo que supone, en total, más agua de lo que ahora queda en los embalses de cabecera. Traducido a cifras supone que se han derivado 388 hectómetros cúbicos de agua frente a los 372 que aún quedan almacenados en este momento en Entrepeñas y Buendía.

Por este motivo, Hernando volvió a pedir al Ejecutivo de Mariano Rajoy una reuión urgente con las comunidades autónomas afectadas para alcanzar un pacto en materia de agua que pasaría, entre otras cosas, por abaratar el coste de las desaladoras en el Levante.

Otro recurso

Mientras, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció que recurrirá el nuevo trasvase autorizado por el Ministerio de Agricultura, según el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que criticó esta nueva orden ministerial, firmada por la ministra Isabel García Tejerina, porque «casi roza el ridículo». Ybasa la presentación de este recurso, por un lado, por la grave situación de los embalses de cabecera y, además, por los problemas «problemas medioambientales serios» que presenta el río a su paso por Toledo.

También el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, tachó ayer de «mala e incomprensible noticia» el nuevo trasvase y pidió al Gobierno «un plan alternativo». «Si yo fuese ciudadano de Murcia estaría muy preocupado y pediría al Gobierno central un plan B», señaló Martínez Arroyo, que también criticó que sigan realizando trasvases, pese a la situación crítica de los embalses de cabecera del Tajo, que según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo esta semana se encuentran al 15,29 por ciento de su capacidad total.

Aluvión de críticas

La orden ministerial apunta que el «volumen de existencias efectivas» en los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía era de 376,9 hectómetros cúbicos a fecha 1 de mayo, por lo que está en situación hidrológica excepcional (nivel 3). En esta situación hidrológica excepcional la autorización de trasvasar corresponde al Ministerio previo informe de la Comisión Central de Explotación, que se reunió el pasado 5 de mayo. Así, se aprobó el trasvase en función del acuerdo acordado por la Comisión Central de Explotación, la situación hidrológica de nivel 3 y el informe de la Dirección General del Agua, que se ha realizado en base al agua que hay en los embalses de cabecera y las aportaciones previsibles para los próximos meses.

Al aluvión de críticas por esta decisión, se sumó también la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que lamentó el «enésimo ataque» al Tajo que supone el trasvase de estos 7,5 hectómetros cúbicos de agua a través del acueducto Tajo-Segura para el mes de mayo, por la situación «insostenible» del río y denunció que es un «ataque indiscriminado» al patrimonio toledano. «Es un día triste, vuelve a ser un día triste para la ciudad de Toledo, es el enésimo ataque al río Tajo y además de forma consecutiva», declaró Tolón, que advirtió que «la ciudad de Toledo no puede permitirlo porque no puede ser que se haya trasvasado hace poco tiempo más agua que la que pasa por la ciudad de Toledo». Asimismo, apuntó que en la ciudad se ha vivido «hace pocos días el episodio triste también de las algas, del río verde, sobre todo a consecuencia de ese trasvase y de las altas temperaturas, que hacen que la fauna y la flora sufran como está sufriendo el río Tajo a su paso por Toledo».

El río Tajo es una fuente de riqueza fundamental para nuestra ciudad. Quien ataca al Tajo está atacando a los toledanos. #NoAlTrasvase — Milagros Tolón (@milagrostolon) 10 de mayo de 2017

Asaja Castilla-La Mancha mostró también su rechazo por esta derivación y denunció que en estas decisiones «prevalecen los intereses políticos y económicos frente a las necesidades de la sociedad». «No existen razones objetivas para entender esta actuación, a no ser que respondan a intereses políticos y económicos», denunció Asaja, cuyo secretario general en la región, José María Fresneda, denunció que «la falta de transparencia en las cifras, como las referidas a la amortización de las infraestructuras, la superficie regada con aguas trasvasadas de Entrepeñas y Buendía o las tarifas del agua esconde el mayor negocio del agua que hay en Europa». Ante esta situación, Asaja Castilla-La Mancha hizo un llamamiento a la sociedad para «tome conciencia del asunto y no permita que se produzca esta situación». En concreto, instó a las Cortes regionales a «liderar un movimiento social que termine con una de las mayores injusticias que se han cometido en la región», pues lamentó que «el agua es un recurso que la Dictadura nos quitó y que esta democracia no ha sido capaz de devolvernos».

Para la organización agraria, el Gobierno central acentúa el déficit que presenta Castilla-La Mancha en materia hidráulica, mientras que al Ejecutivo castellanomanchego le ha criticado que «se limite a hacer políticas de rechazo al mismo y a anunciar recursos ante los tribunales».

Para Fresneda, «se necesitan muchas más actuaciones que acudir a la Justicia, se requieren medidas contundentes que redunden en beneficio del sistema productivo» y, además, recordó que «si hay despoblamiento es porque no hay agua y, por tanto, no hay vida en los pueblos y, como consecuencia, el sistema productivo desaparece». Asaja Castilla-La Mancha recordó que ha solicitado «en numerosas ocasiones» un plan de regadío para la región, de manera que en un plazo de 20 años se aumente la superficie regable en unas 500.000 hectáreas y que se le dote de unos 1.500 hectómetros cúbico.

Un verano «demencial»

Desde la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina también se ha rechazado el nuevo trasvase por el río es «agónica» y este verano será «demencial». En declaraciones a Efe, el portavoz del colectivo, Miguel Méndez, recordó que cuando se aprobó el «infame» memorándum ya advirtieron de sus consecuencias porque «es una normativa pactada por intereses económicos del Sindicato de Regantes de Murcia, desoyendo y despreciando los intereses de los ciudadanos que vivimos a orillas del Tajo».

Méndez criticó que este memorándum permita el «disparate» de llevarse «prácticamente todas las aportaciones de cabecera» y ha añadido que permitir estos envíos de agua es «una verdadera vejación y un desprecio humillante».

Desde el Partido Popular, la diputada Cesárea Arnedo señaló que «en la defensa del agua» para Castilla-La Mancha «nadie gana al Partido Popular» y recordó que con María Dolores de Cospedal como presidenta regional «se consiguieron 400 hectómetros cúbicos» como mínimo en los embalses de cabecera a partir de 2018. Arnedo recalcó en rueda de prensa que el PP «consigue agua en calidad y cantidad», algo que «ha hecho siempre».

«El próximo 1 de enero entrará en vigor ese caudal mínimo que nuestra presidenta Cospedal consiguió en la negociación, y a partir del próximo año «no se podrá trasvasar» si los embalses están por debajo de esa cifra. «Lejos de demagogias, nosotros siempre hemos estado defendiendo el agua para nuestra región, no con declaraciones sino con hechos», dijo la diputada y aseguró que «García-Page con su batalla por el agua ha sido conseguir 0 hectómetros».