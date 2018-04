Los PGE incluyen las obras del Palacio de Malpica y la autovía Toledo-Ocaña

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, el senador Jesús Labrador, ha pedido el apoyo de la alcaldesa, Milagros Tolón, a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque invertirán más de 6,5 millones de euros directamente en la ciudad de Toledo, una cifra que supera a la destinada en los presupuestos municipales del año pasado. Entre los proyectos que se van a realizar en Toledo, Labrador destacó la restauración del Palacio de Malpica, (Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha), un edificio renacentista, situado en el corazón del Casco Histórico, en la plaza de Santa Clara, en el que se van a destinarán este año 70.000 euros para el estudio de un total de 2,4 millones para los próximos 2 años. El senador popular también destacó como importante la inversión de 240.000 euros para completar el estudio de la A-40. Toledo-Ocaña, fundamental para el desarrollo económico y las comunicaciones de la ciudad de Toledo.

Además, los PGE contemplan partidas para las Murallas de Toledo, en las que este año se destinan 381.190 euros que se suman a las cantidades que ya se están ejecutando por valor de 200.000 euros en la Puerta del Cambrón, actualmente en obras. Para el monasterio de San Juan de los Reyes 100.000 euros que complementan los 629.000 totales destinados a la rehabilitación de este monumento. Además, en la rehabilitación del edificio de la antigua la biblioteca del Miradero se invertirán este año medio millón de euros, de un total de 800.000 euros. Al Museo Sefardí se destinarán 200.000 euros de un total de 2.400.00 euros y, por último, 2.8 millones para el centro territorial de RTVE.

Los presupuestos, según explicó, también permiten una tasa de reposición para los trabajadores municipales de todos los sectores del cien por cien pero, además, se incluye una adicional del diez por ciento para los sectores que se tienen que reforzar en las corporaciones locales, lo que permitiría contratar más policías locales, opr ejemplo. Este es otro de los motivos por los que, en su opiníón, Tolón está obligada a defender los Presupuestos del Estado porque «son buenos para Toledo y, además, permiten dotar de personal suficiente al Ayuntamiento, refuerzan los servicios sociales y mejoran la vida de los toledanos». Por último, dijo que «confirman el compromiso del gobierno de Rajoy con Toledo, una ciudad paralizada bajo el gobierno inactivo del bipartito PSOE-Podemos».

De entre todas las partidas, la aportación del Estado al Consorcio para este año provocó una confrontación entre la alcaldesa de Toledo y el portavoz del PP. Tolón pidió a Labrador que, en su calidad de senador, respondiera cómo era posible que esta institución recibiera menos dinero que el de Santiago de Compostela de los PGE, algo que desde el PP se desmintió rotundamente. Labrador explicó que al Consorcio de la Ciudad de Toledo, al igual que al de Cuenca, se destinan 1.540.000 euros a los que hay que añadir 500.000 euros más a Toledo del Plan de Rehabilitación de Vivienda firmado entre la Junta y el Estado.

Con estos datos, el dirigente popular recordó que las inversiones que se destinan al Consorcio de Toledo por parte del Estado superan los 2 millones de euros «muy por encima de lo que aportan las tres administraciones gobernadas por el PSOE, Junta, Ayuntamiento y Diputación, que llegan a 1.3 millones de euros». «Es casi el doble lo que aporta el Estado que la suma de las tres instituciones y no parece lógico que el Ayuntamiento solo destine 300.000 euros cuando la presidencia del Consorcio recae en la alcaldesa de Toledo que debería invertir más y trabajar más por esta institución».

Milagros Tolón, por su parte, criticó la partida que se va a destinar para esta instutición porque «siendo Toledo la ciudad de España que tiene el Casco Histórico más grande y la segunda del mundo tras Roma, lo normal es que por número de monumentos y habitantes la ciudad se viera beneficiada con más dinero de los presupuestos».

«¿Cómo se van a modificar los recibos del IBI tras la anulción del POM?

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Labrador, preguntó ayer a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, «cómo va a modificar los recibos del IBI tras la anulación del POM», un asunto que, según dijo, todavía no ha aclarado. Labrador dijo que «estamos esperando que nos explique los efectos de la anulación del POM y cómo va a repercutir en el bolsillo de los toledanos porque no se puede cobrar recibos de IBI por terrenos como si fueran de oro, cuando el POM nos dice ahora que no lo son, porque ya no son urbanos». Ahora, «Milagros Tolón está obligada a adaptar los recibos del IBI a la nueva a la realidad judicial, algo a lo que se ha estado negando durante tres años a pesar de que desde el PP lo ha estado pidiendo de forma reiterada». El dirigente popular recordó que el Ministerio de Hacienda ha ofrecido en varias ocasiones mediante carta a la alcaldesa la posibilidad de revisar los valores catastrales y «no solo no lo ejecutó, sino que ocultó la comunicación a los grupos de la oposición».