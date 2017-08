Hospitalito del Rey... desde el otro lado

El Movimiento «¡Hospitalito ya!» ha reclamado al líder regional de Podemos, José García Molina, que en pocos días se convertirá en el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, que recuerde su apoyo a la reivindicación ciudadana que reclama al Ejecutivo de Emiliano García-Page la reapertura del Hospitalito del Rey, un centro que daba servicio a los mayores del Casco Histórico de Toledo y buena parte de la provincia.

Así lo lo reclamaron los portavoces de este movimiento, que desde hace años viene pidiendo al actual Ejecutivo la reapertura de este centro, en cuya reforma la Administración regional ha invertido cerca de «nueve millones de euros» y que, a pesar de estar finalizado, mantiene cerrado desde el 2011, cuando el anterior Gobierno decidió no reabrirlo.

Es por ello que el vicepresidente de la federación de asociaciones vecinales de Toledo «El Ciudadano», Tomás Ruiz, tras expresar la «indignación» de buena parte de la ciudadanía por el cierre de este centro, condenó que el actual proyecto de presupuestos no contemple ninguna partida para la puesta en marcha de este proyecto.

Por su parte, José García Molina, ha aseguradoque aunque su formación «sigue comprometida con las mismas causas», tiene con el Gobierno regional un acuerdo de presupuestos y habrá que ver hasta dónde son capaces de acordar.

«No vamos a cambiar las cosas en las que creemos, pero todo el mundo entiende que cuando alguien negocia, cuando se llega a acuerdos no puede estar todo, sino no es un acuerdo», ha apuntado García Molina.

Por otro lado, la concejal del Partido Popular, Raquel Carnero ha querido recordar que Javier Mateo, concejal de Ganemos en Toledo, pudo «dejar clara su intención en un pleno extraordinario que solicitó el Grupo Municipal Popular en 2015 para tratar exclusivamente este asunto, y votó en contra de su apertura».

Carnero ha puesto énfasis en recordar «que tanto Milagros Tólon como sus socios de gobierno de Ganemos, prometían la apertura de este centro tan importante para la ciudad y ya llevamos la mitad de legislatura y sigue cerrado».

La edil popular pide a Mateo y a Tolón que dejen de engañar a los toledanos y que se pongan a exigir a Page la apertura de esta infraestructura sanitaria tan necesaria para la ciudad, ya que «nos choca que mientras que Tolón y Mateo dan licencias para un proyecto privado de residencia, sigan sin hacer nada para que el Hospitalito del Rey se abra con una gestión totalmente pública. Carnero ha tendido la mano del grupo municipal popular y ha recordado que no es la primera vez el PP se ofrece a colaborar».