García Molina pide explicaciones a Errejón por defender el trasvase

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha pedido explicaciones al secretario Político de la formación morada, Íñigo Errejón, por mostrarse partidario de mantener el trasvase Tajo-Segura durante su visita a Murcia.

García Molina, en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, ha mostrado «cierta preocupación» por las palabras de Errejón, quien en una reciente visita a la capital murciana apostó por avanzar en la solidaridad territorial en materia de agua y afirmó: «Hay un trasvase que ya se ha hecho y que creemos que debe de mantenerse». «La verdad es que en Castilla-La Mancha nuestra posición no es esa», ha subrayado el líder regional de Podemos, muy próximo al secretario general de la formación, Pablo Iglesias.

García Molina ha recordado que «siempre» han defendido que para no parecerse «a los viejos partidos, para no hacer con el tema del agua una lucha entre regiones, había que buscar soluciones integrales y solidarias» y que, por tanto, «este modelo» de trasvase no les «sirve». «Estaría bien que el compañero Errejón nos explique bien qué ha querido decir porque me extraña que desde Podemos estemos defendiendo esa postura», ha aseverado el líder regional de la formación morada