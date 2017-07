FernÃ¡ndez Vaquero: Â«Si hay elecciones, el PSOE vence y es posible que Podemos quede fueraÂ»

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, afirma que si se celebran elecciones anticipadas en la comunidad, el partido más votado sería el PSOE, seguido del PP, Ciudadanos entraría en las Cortes regionales y Podemos «es posible que desapareciera».

Fernández Vaquero hace este pronóstico en una entrevista con Efe, en la que asegura que tiene «datos» que apuntan que el presidente regional, Emiliano García-Page, es el político mejor valorado de Castilla-La Mancha. El dirigente socialista reconoce que no sabe si está más cerca el adelanto electoral o la aprobación del proyecto de presupuestos de la Junta para 2017, que fue rechazado ya una vez el pasado 7 de abril por el PP y Podemos.

No obstante, afirma que el anticipo de elecciones no es «deseable» y confía en que se aprueben los presupuestos de 2017 «a últimos de agosto, principios de septiembre». Lo que sí descarta es que continúe prorrogado el presupuesto de 2016 porque advierte de que, aunque se puede gobernar, la acción es «limitada» y son necesarias unas nuevas cuentas para cumplir compromisos.

«La idea que tiene el Gobierno regional es presentar unos nuevos presupuestos y me consta que los tiene prácticamente ultimados», afirma Fernández Vaquero, que indica que el siguiente paso es buscar «los consensos necesarios para presentar el nuevo presupuesto».

Algo que tiene que hacerse «con discreción» -dice- y, en este sentido, revela que el interlocutor no está siendo el grupo parlamentario socialista sino el Gobierno autonómico, que es «el competente». Con ello, critica «el comportamiento» que tuvo el secretario general de Podemos, José García Molina, en la primera tramitación de los presupuestos, ya que no se conoció hasta el momento de la votación final que iban a rechazarlos, pese a que estaban «negociados».

Posible apoyo del PP a los presupuestos

Preguntado por la posibilidad de que el PP facilite la aprobación de las cuentas generales, Fernández Vaquero responde que, aunque «casi nunca se descarta nada en política», lo ve «muy complicado, muy difícil». «Ellos son el principal grupo de la oposición y son los encargados de controlar al Gobierno y hacer oposición, me temo que va a ser complicado», expone.

No obstante, confía en que «va a primar la responsabilidad» entre los grupos, aunque le llamen «iluso o eterno optimista». «No se quién dará el primer paso, hablo de los grupos, pero alguien lo tendrá que dar por el bien de la región», considera el dirigente del PSOE.

En caso de que el proyecto de presupuestos llegue a las Cortes, no se acortarían los plazos reglamentarios, si bien el periodo de tramitación dependería de si se presenta enmienda a la totalidad o no. Lo que sí dice el también presidente de las Cortes que se acortaría sería la ronda de comparecencias de los consejeros, ya que solamente comparecería el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, responsable del texto.

De plazo para aprobar el presupuesto sitúa el final de septiembre: «Si llegamos a final de septiembre, pasa el verano y no se vislumbra la operación de presupuestos, evidentemente, estoy convencido de que habría nuevas elecciones». Si se diese esta circunstancia, Fernández Vaquero advierte de que «las escopetas las carga el diablo» y añade que tiene «datos», aunque dice que no los puede revelar.

«No lo voy a decir, no debo, pero puedo decir una cosa, Emiliano es el líder más valorado de Castilla-La Mancha con diferencia», asevera. No obstante, afirma, desde su opinión personal, que el PSOE ganaría las elecciones sin mayoría absoluta, seguido del PP que «tendría graves problemas porque no tiene candidato, Cospedal no se presentaría».

Podemos, a la baja, y Ciudadanos al alza

«Podemos va a la baja, no tanto por la situación nacional, que también, sino por el comportamiento de su líder aquí, que está muy cuestionado por mucha gente que le apoyó en las anteriores elecciones», asegura.

También dice que percibe «un corrimiento de voto en todas las encuestas del PP hacia Ciudadanos», que augura que obtendrá representación en el Parlamento autonómico, algo que no le preocupa porque podrían llegar a acuerdos como el materializado en la Diputación de Toledo. Con todo, insiste en que la convocatoria de elecciones es «lo menos deseable» porque supondría «perder dos años».

«La gente no lo desea bajo ningún concepto, prefiere que cedamos. Prefiere un mal acuerdo a que tengamos unas buenas elecciones. La gente está cansada de dimes y diretes, de enfrentamiento, de elecciones, quieren que se solucionen los problemas en los pueblos, en los colegios, en los centros de salud, que se gobierne, que es lo que se está haciendo», asevera Fernández Vaquero.