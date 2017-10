Fernández Vaquero no se jubila «Si quiero conquistar la mayoría absoluta dentro de dos años es indispensable que esté a mi lado», dijo Page del ya exsecretario de organización del PSOE regional

Valle Sánchez

Valle Sánchez TOLEDO 29/10/2017

Emiliano García-Page ha querido dejar claro ante sus compañeros de partido en el congreso en que ha sido reelegido secretario regional del PSOE, que la marcha de Jesús Fernández Vaquero no es una jubilación. Tras cinco años deja la Secretaría de Organización, pero seguirá, como siempre, cerca del presidente regional, como lo ha estado durante años porque, según confesó, para él es «imprescindible». «Es la persona, después de mi familia, con la que más hablo y discuto… Sin la que no se explicaría ninguno de mis buenos resultados; si no hablo dos o tres veces al día con él, me siento raro», dijo y se refirió a Fernández Vaquero como el artífice de sus éxitos, frente a los ataques internos y externos.

«Te debo mucho, Jesús; te debe mucho este partido… Eso para que llores y para que llores más, te voy a seguir queriendo a mi lado porque si quiero conquistar la mayoría absoluta dentro de dos años, es indispensable que siga a mi lado con peso, opinión, inteligencia y con todo el apoyo del mundo; que nadie se engañe, ¿eh?… Que nadie se engañe», advirtió.

El nuevo secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, dijo que asumió el cargo «con la mente puesta en ganar las próximas elecciones en 2019, de consolidar el cambio». Del congreso sale , según dijo, «un partido más renovado, totalmente paritario» y que «es el reflejo exacto de la sociedad de Castilla-La Mancha.