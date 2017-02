CSIF aplaude la decisión de la Junta de no convocar oposiciones de maestro

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha transmitido este jueves por la mañana que no convocará oposiciones de maestros en Castilla-La Mancha, a falta de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Según una nota de Prensa del sindicato, «las razones expuestas obedecen a criterios relacionados con la situación política actual que vive nuestro país». «La inexistencia de Presupuestos Generales del Estado y el que no parezca que los haya en un horizonte próximo impiden la convocatoria de un proceso selectivo cuya convocatoria debería realizarse en el mes de marzo de 2017», según explican.

La no convocatoria de oposiciones del cuerpo de maestros era una demanda del sindicato CSIF Educación desde el pasado mes de julio. Entonces el consejero de Educación, Ángel Felpeto, anunció la convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Maestros en la primavera-verano de 2017. La razón que expuso, y que ha seguido manteniendo a lo largo de estos meses, era que Castilla-La Mancha debía convocar oposición en los mismos cuerpos que las comunidades de Andalucía y Madrid.

Sin embargo CSIF ha opinado que «la repetición de oposiciones del mismo cuerpo dos años consecutivos no garantiza la estabilidad de los maestros interinos, a la vez que obliga a estos profesionales a presentarse a un proceso selectivo donde el número de plazas sería escaso».

Efecto llamada de otras comunidades autónomas

Posteriormente, Andalucía señaló que no convocaría oposiciones de las siguientes especialidades: Primaria, Infantil y Educación Física. «Ello haría sin duda que los posibles opositores de Andalucía de dichas especialidades se desplazaran hasta nuestra comunidad autónoma», provocando ese «efecto llamada» que tampoco favorecería la estabilidad de los compañeros interinos de nuestra región, a la vez que estos también tendrían menos posibilidades de aprobar el concurso-oposición si nos atenemos a valorar simplemente los datos estadísticos.

También se argumentaba que «las personas que todavía no están inmersos en el sistema de la enseñanza pública de Castilla-La Mancha, bien como funcionarios, bien como interinos, o como aspirantes a interinidad, tenían derecho a participar en la oposición. CSIF no se negaba a ello, pero considera que tampoco se podía engañar a este colectivo: en una oposición con pocas plazas los nuevos aspirantes, aun sacando la máxima nota en todas las pruebas, no tendrían opción de aprobar el concurso-oposición, y tampoco sería fácil para ellos trabajar de forma inmediata como interinos».

CSIF aplaude la decisión de la Consejería de no convocar oposiciones de Maestros, porque «ya defendió, y ahora con más fuerza y argumentos, que las plazas de oposición que deberían salir este año se deben guardar para futuros procesos selectivos para ofrecer convocatorias de oposición amplias que puedan convertir a los funcionarios interinos de Castilla-La Mancha en funcionarios definitivos, o al menos que estos procesos garanticen la estabilidad de los interinos de nuestra región».