El «Ciudad de Albacete» de tenis tiene problemas para su continuidad

A falta de un mes de la fecha prevista para su inicio, el Trofeo «Ciudad de Albacete» de tenis no conoce aún el montante económico de la subvención institucional con la que contará para dar salida a un torneo que cumplirá este año su 33 edición. Solo la Diputación de Albacete ha confirmado su aportación a este evento y que será de 10.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aún no se han pronunciado al respecto.

Julián García, director técnico del torneo, señalo ayer a ABC que «nos estamos planteando dejar de organizar el torneo, ya que cada año es más complicado el saber con cuanta subvención institucional dispondremos. Comprendo que el tema económico está como está, pero se tienen que dar cuenta de que necesitamos un tiempo mínimo para firmar los contratos con los jugadores, ya que si no es así se van a jugar otros torneos. De todas formas, este año vamos a sacar adelante el torneo como sea, pero ya no aseguro nada para la próxima edición».

Este trofeo está organizado por el C. T. Albacete, un club que cuenta con unos 2.000 socios, quienes disfrutan de una instalación compuesta por seis pistas de tenis de tierra batida, 7 de pista dura, 4 de pádel, piscina, gimnasio y restaurante. El presidente es Francisco López. A lo largo de los 32 años de su historia, han pasado por estas pista de tenis jugadores de la talla de Rafa Nadal, Emilio Sánchez-Vicario, David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Guillermo García-López y el último ganador del torneo, el conquense Pablo Andújar. Asimismo, no hay que olvidarse de los legendarios Juan Carlos Ferrero, Sergi Bruguera, Álex Corretja, Albert Costa, Alberto Berasategui y otros.

Sobre esta elitista participación, Julián García aclara que «eran tiempos en los que el torneo contaba con un presupuesto de unos 100.000 euros. A partir del año 2009, con la llegada de la crisis económica, tuvimos que ir reduciendo el presupuesto, pero aún así, siempre hemos presentado un torneo digno para la ciudad de Albacete. Todo ello a base de un gran trabajo y dedicación».

«Llevo 25 años como director del torneo y he sido miembro de la junta directiva de la Federación Española de tenis hasta el año pasado. He viajado mucho y he convivido en grandes torneo con jugadores de mucho nivel. A muchos de ellos les convencía para que jugaran el Trofeo Ciudad de Albacete a pesar de que tenían mejores ofertas de otros puntos», explicó Julián García.