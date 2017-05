Carlos de la Sierra: Â«Nuestro mensaje es el de la confianza que nos dan los cada vez mÃ¡s clientes de GlobalcajaÂ»

Globalcaja celebra mañana su asamblea general para aprobar las cuentas del ejercicio pasado de la entidad, cuyo beneficio se ha incrementado un 31 por ciento, hasta alcanzar los 16,6 millones de euros. La asamblea tiene que ratificar también en la presidencia a Carlos de la Sierra, aunque el protagonista señala que eso no es ya noticia porque «desde el triste fallecimiento de don Higinio Olivares a finales de septiembre de 2016 el Consejo Rector me pidió con insistencia que siguiera, y por lo tanto ya me he hecho a la idea».

-¿Qué indicadores destacaría del balance de beneficios que Globalcaja va a presentar en la asamblea?

-Empezando por el resultado de beneficios sobre todo que en los diferentes ratios y aspectos del balance económico de la Caja una recurrencia en la generación de resultados. En unos años que han sido verdaderamente difíciles para todo el mundo y también para nosotros por circunstancias de todos conocidas siempre hemos ido subiendo. Ha habido una generación de recursos que se ha producido con una constancia, quizá no demasiado espectacular, pero sí permanente. Comprobar que todo los datos que tienen que bajar, bajan y los que tienen que subir, suben, desde mi punto de vista es una circunstancia muy importante que nos da mucha tranquilidad.

-A entidades como Globalcaja que están al pie de la calle en ciudades y pueblos ¿qué es lo que más le pide la gente que se acerca a sus oficinas?

-Nos han pedido naturalmente ayudas y préstamos en estos años en los que otras entidades han estado un poco más reticentes. Pero nosotros no nos hemos comportando de forma distinta a como lo hemos hecho antes. De hecho, destacaría como dato que en el último ejercicio hemos dado más de 20.500 operaciones de préstamo, lo que significa un 14 por ciento más que el año anterior, con un importe de más de 900 millones de euros. Esto indica que también en este aspecto hemos crecido frente a la tendencia general, que ha sido la contraria, hemos crecido un 3,2 por ciento. No es un crecimiento espectacular pero sí contínuo, y además dedicados todos a la economía real, ya que nos movemos en ella, y en todos los sectores, porque estamos implicados en el desarrollo de la región y de nuestros clientes.

Nuevos sectores

-Y hablando de sectores, ¿además del tradicional agrario y agroalimentario, qué otros han ido tomando peso en la atención de Globalcaja?

-Nuestra base, como todo el mundo sabe, es el sector agrario, al que tenemos dedicado 29 especialistas en banca rural durante todo el año, si bien hay seguimientos en momentos especiales como puede ser el actual de la tramitación de la PAC en los que se duplica. Pero también tenemos siete especialistas dedicados a banca patrimonial, 13 dedicados a seguros y otro departamento que ha crecido espectacularmente en estos años como es el de comercio internacional, al que hay siete personas dedicadas, con atención a las últimas ferias en las que hemos estado, y en las que se ha visto clarísimamente nuestra intervención y ayuda no solo a las cooperativas, sino de todo tipo de bodegas y empresas para ayudarles en la exportación.

-De manera concreta, ¿cuál es su balance sobre la feria Fenavin que acaba de terminar y de la aportación que hace Globalcaja?

-La presencia de Globalcaja en Fenavin es magnífica y muy importante desde que en 2001 se celebrara la primera feria. Siempre hemos estado como patrocinadores principales y lo seguimos siendo. Como no podía ser de otra manera, hemos ido creciendo junto con nuestros clientes y en este caso con la feria. No podíamos estar fuera de allí, y eso que ha habido momentos muy difíciles porque todos los comienzos son muy costosos, pero hemos apostado y los hechos creo que nos han dado la razón, porque la feria de este año ha sido un acontecimiento espectacular. Ha habido cuatrocientas bodegas que en la última edición y ese es un número muy importante. Patrocinamos de una manera muy especial la galería del vino, que nos parece un instrumento muy adecuado para lo que se busca, que es hacer negocio y poner en contacto a los compradores con los productores, y ahí estamos en primer término.

-En los últimos años viene siendo una constante que entidades financieras cierren oficinas en ciudades y sobre todo en el medio rural ¿en el caso de Globalcaja cuál es la estrategia que se sigue al respecto?

-Nosotros hicimos una fusión, pero en nuestro caso no afectó prácticamente a este aspecto. También en cierta medida por la singularidad de la partes que conformábamos esta integración, puesto que no había solapamiento ninguno. En este sentido, podemos hasta presumir de no haber ocasionado ningún despido ni de haber cerrado siquiera ni una sola de las oficinas, cuando todos leemos las noticias casi a diario a este respecto por parte de otros bancos y entidades. Estamos por encima de los mil empleados, el 96 por ciento con contratación indefinida, y además estamos dedicados a la formación de nuestros profesionales, que son magníficos. Sin todos ellos, empezando desde la última oficina en el último pueblo, que los tenemos y muy pequeñitos, hasta los cuadros directivos esta evolución de la entidad no sería ni siquiera pensable.

-En estos tiempos de tanto desarrollo y evolución tecnológica ¿hacia dónde cree que va a evolucionar el negocio de las entidades financieras?

-Como todo el mundo, en este sentido nosotros estamos diversificando e innovando todo lo que es posible. Pero insisto en una idea que a veces, cuando vienen otras nuevas, parece como si se olvidaran las anteriores. Creo que no se deben olvidar, porque son como la base y cuando ésta falla los edifcios se hunden. Estamos compaginando una banca tradicional y de cercanía, una de nuestra características, con 302 oficinas y un 40 por ciento en municipios de menos de mil habitantes, con el conocimiento del cliente y sabiendo que lo que es bueno para él será bueno para nosotros y a la inversa, con especialidad en la gestión y por supuesto con todas las nuevas tecnologías dentro de nuestras posibilidades y necesidades vamos avanzando con una renovación tecnológica muy importante con todos los instrumentos que están en el mercado. Hace poco hemos estrenado en Albacete capital una oficina express y vamos a ver cómo funciona, aunque parece que va bastante bien.

Paro y política

-¿Desde una entidad financiera cómo se ven los problemas sociales más importantes como puede ser el paro en nuestra Comunidad?

-Afecta de manera importante. Formamos parte de la sociedad y lo vemos en nuestras ciudades y pueblos, que tenían un desrrollo impresionante hace pocos años y han sufrido un parón. También es cierto que estamos viendo una recuperación que se nota, aunque con sus defectos, porque es verdad que la economía no llega a lo mejor hasta el último rincón. El empleo que se está generando no es posiblemente todo lo exquisito que debería ser, pero sin duda se está notando. La crisis y el paro que nos afecta es un dato que no se puede obviar.

-¿Y la política actual cómo se ve desde una entidad como Globalcaja?

-Como entidades financieras estamos por supuesto al margen de esa lucha, pero como ciudadano tengo la impresión de que la política deja mucho que desear. Como en todo, en la política hay gente magnífica y entregada, pero la sensación que percibimos no es esa. Creo además que las cosas en política se deberían fijar en el largo plazo y no en el corto. Me parece que todos, incluyéndome, somos muy cortoplacistas, y en ese sentido se da una visión muy pobre de la realidad que no lleva a la solución de los problemas reales que tiene nuestra sociedad. Creo que a todos nos falta un poco de altura de miras y eso significa que hace falta más colaboración entre todos para resolver los problemas, que también son de todos. No hay que solucionar los problemas de uno mismo, porque esa especie de egoísmo se vuelve al final contra uno mismo.

Cuestión de confianza

-Por último ¿cuál es el mensaje que va a mandar en la asamblea a todos los socios y clientes de Globalcaja con vistas al próximo ejercicio?

-Será el mensaje que ellos nos están dando a nosotros, que es que estamos creciendo moderadamente pero sin retroceso, bajando en aquellos ratios en los que hay que bajar, como el de la morosidad, muy por debajo de la del sector. Un mensaje de confianza, que también nos la han demostrado en los recursos gestionados, en los que hemos crecido un 5,3 por ciento en este año, lo que indica la confianza que los clientes tienen en nostros. Seguir insistiendo en el liderazgo que supone la cuota de mercado. Estamos cumpliendo ahora los cinco años de la fusión y estamos viendo cómo la cuota de mercado ha subido en 600 puntos básicos. Hemos pasado del 6 al casi 18 por ciento en créditos y el 22,7 por ciento en depósitos en la región. Si hay 18 entidades más en la región cualquiera que vea los datos que haga la cuenta. Pero esto es una cosa mutua entre los que somos de la entidad, una empresa que está en la región, y los clientes y socios que apuestan por nosotros. Ha habido 5.000 nuevas adscripciones de socios en este ejercicio, aparte de los nuevos clientes, que ha habido muchos más al haber asumido el negocio de BMN en Castilla-La Mancha, operación que ha supuesto 35.000 más. Por todo ello, mi mensaje será de confianza, que es la que ellos nos dan.