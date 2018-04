Bargas celebra este sábado el XXX encuentro nacional de Wushu-Kungfu El dinero recaudado se destinará íntegramente a la Asociación Duchenne Parent Projet

La Asociación Española de Disciplinas Tradicionales Chinas Wushu-Kungfu y el Ayuntamiento de la localidad toledana de Bargas han organizado los XXX Encuentros Nacionales Wushu Kungfu, que tendrán lugar este sábado 14 de abril en el pabellón municipal de la localidad a partir de las cinco de la tarde.

En este encuentro participarán alrededor de 150 deportistas, entre ellos habrá 60 deportistas individuales, 30 equipos y 10 parejas de las categorías mixtas de infantil, juvenil, sénior y veteranos.

El director de los XXX Encuentros, Javier Tirado García, explica que el dinero recaudado durante la celebración de este evento se destinará íntegramente a la Asociación Duchenne Parent Projet. Javier Tirado indica que «nos planteamos la competición como un elemento educativo y de camino de la salud, nunca como un fin en sí mismo. Consideramos una actividad motivante y estimulante para conseguir la superación de uno mismo, por ello en nuestros encuentros pueden participar cualquier persona que lo desee, sin discriminación por razón de sexo, edad o condición física».

Para Javier Tirado, «dos son los pilares sobre los que se fundamenta y desarrollan nuestros encuentros: Igualdad y No Violencia. Hoy día es inconcebible cualquier tipo de planteamiento y de relación educativa y saludable que no se construya desde el reconocimiento y el profundo respeto a la identidad personal. Es decir, cualquier planteamiento que no opte por el desarrollo de las potencialidades y de la riqueza propia de cada ser humano sin dar cabida a ningún tipo de discriminación, ni de violencia física y psíquica tanto con uno mismo como con los demás».

Pruebas

En las pruebas individuales, cada participante deberá realizar dos pruebas de 40 segundos en las categorías de junior y senior y 30 segundos en las de alevines e infantiles. El grado de dificultad está determinado por la variedad de movimientos y técnica que las componen: forma de mano vacía y forma de armas chinas.

En cuanto a las pruebas de equipos, cada uno deberá realizar tres pruebas de 40 segundos en las categorías de junior y senior y 30 segundos en las de alevines e infantiles. Las tres pruebas serán forma de mano vacía, técnica aplicada (autodefensa) y formas de armas chinas. Respecto a las pruebas de parejas, cada pareja deberá realizar dos pruebas de 40 segundos en la categoría de junior y senior. El grado de dificultad de las mismas estará determinado por la variedad de movimientos y técnicas que las componen, que estará relacionadas con la sincronización y la coordinación de las parejas.