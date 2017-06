Ángel Nicolás es reelegido por tercera vez consecutiva presidente de Cecam

Ángel Nicolás ha sido reelegido este martes por tercera vez consecutiva como presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), en la asamblea general ordinaria que ha celebrado en Toledo la organización empresarial.

Nicolás, que ha sido elegido por aclamación al ser el único candidato que concurría al cargo, ha declarado al término de la asamblea que para él «es un orgullo tremendo que la gente siga confiando en mí, después de ocho años al frente de la organización»

Se ha mostrado orgulloso de que los empresarios de la región hayan querido «que siga cuatro años más» y ha avanzado que va a seguir en la misma línea «continuista, reivindicativa en la línea empresarial, leal con las Administraciones y los sindicatos, y negociando todo lo que sea interesante para los empresarios».

«Todo lo que sea interesante para los empresarios nosotros entendemos que es muy interesante para el bienestar general de la comunidad autónoma y en esa línea vamos a seguir, colaborando de manera leal pero firme», ha insistido Nicolás, que ha puntualizado pero «sin ningún tipo de entreguismo y ni de dependencia de ningún grupo político».

Sobre su gestión al frente de Cecam durante ocho años, Nicolás ha comentado han sido unos años «muy complicados para nosotros», porque ha habido en medio un cambio de gobierno y «tienes que adaptarte siempre a las nuevas formas de gobernar» y ha coincidido también que la época de la crisis económica.

Nicolás ha apuntado: «Han sido años de crisis, de recesión, de otra crisis y ahora saliendo de la crisis pero pagando las consecuencias todavía de la crisis, porque nuestras pequeñas empresas siguen pagando las consecuencias de la crisis».

Necesidad de tener presupuestos

Por otro lado, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha pedido este martes a los políticos que se pongan de acuerdo y aprueben un presupuesto «el que sea», ya que no tener presupuestos para 2017 podría volver a ralentizar el crecimiento económico de la región.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones autonómicas anticipadas, Nicolás ha manifestado: «Nosotros, los empresarios lo que queremos es que aprueben los presupuestos, que además es su obligación, para eso les hemos votado a los distintos grupos».

A su juicio, la convocatoria anticipada de comicios autonómicos «añadirían más incertidumbre a la que ya existe», por lo que ha hecho un llamamiento a los políticos a que hagan «un ejercicio de responsabilidad, como hacemos nosotros cada día, cada semana y cada mes».

«Nosotros nos sentamos a negociar todo, estamos permanentemente negociando con Administraciones públicas, son sindicatos, con sus proveedores, con sus trabajadores no creo que sea tan complicado», ha dicho Nicolás al término de la asamblea ordinaria que ha celebrado hoy en Toledo Cecam, en la que ha sido elegido por tercera vez consecutiva presidente de la organización patronal.

Nicolás ha reiterado: «Ellos tienen una responsabilidad y su principal responsabilidad es que un Gobierno autonómico tenga presupuestos, para poder crecer en un momento en el que las previsiones de crecimiento son muy buenas».

En este sentido, ha advertido que no tener presupuestos puede ralentizar otra vez el crecimiento económico «y esto vuelve a ser la pescadilla que se muerde la cola: si no hay crecimiento no habrá demanda interna, si no hay demanda interna no podremos subir los salarios y si no subimos los salarios menguará la demanda interna».

«Esto es un círculo vicioso que hay que romper y uno de los asuntos preocupantes para los nosotros es que no haya presupuestos», ha añadido Nicolás.

El presidente de Cecam ha puntualizado: «No entramos en si tiene o no tiene que haber elecciones, es una cuestión política en la que nosotros nunca hemos entrado a valorar nada, lo que si entramos a valorar es a exigir a nuestros representantes que se pongan de acuerdo y que aprueben un presupuesto, el que sea, pero que lo aprueben».