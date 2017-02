Almudena Grandes, premio Â«Abogados de AtochaÂ»

La Unión Regional de CCOO de Castilla-La Mancha y la Fundación Instituto de Estudios Sociales del sindicato castellanomanchego han acordado dar el premio «Abogados de Atocha» de 2017 a la escritora Almudena Grandes.

Así lo han dado a conocer este lunes en rueda de prensa el secretario regional de Organización del sindicato, Juan Barreda, y el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO de Castilla-La Mancha, Antonio Arrogante, que han avanzado que el Almudena Grandes recibirá el premio en un acto que se celebrará el próximo jueves, 2 de marzo en Toledo. Asimismo, han explicado que el acto de entrega del premio se desarrollará en el Palacio de Congresos de Toledo a partir de las 18:30 horas.

Barreda ha indicado que este año han acordado el premio a una persona no directamente relacionada con el ámbito jurídico, pero que reúne los requisitos para recibir el premio, que CCOO de Castilla-La Mancha concede anualmente a personas e instituciones que se han distinguido por la defensa de los derechos humanos y en la lucha por las libertades públicas.

Hasta 2011 el premio lo entregaba la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de una Orden, que dejó de convocar el anterior Gobierno regional que presidió María Dolores de Cospedal, por lo que a partir de 2013, CCOO decidió concederlo por su cuenta, ha recordado Arrogante.

Así, en 2013 el premio se le concedió a los despachos de abogados laboralistas de Castilla-La Mancha, en 2014 a la jueza y actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en 2015 al fiscal y magistrado Emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y el año pasado el abogado laboralista Enrique Lillo.

Este año, CCOO querido reconocer a una persona que no está estrictamente en el ámbito jurídico, pero que reúne las condiciones que se exigen a los premiados, ha señalado Arrogante.

Ha destacado el compromiso de Alumudena Grandes con los más desfavorecidos y con las libertades públicas no solo a través de su obra literaria, sino dando a conocer y difundiendo la realidad de la época de la transición, que no fue «un apañito» ni fruto de un pacto político, sino que fue fruto de un amplio movimiento ciudadano y social. En este sentido, Arrogante ha afirmado que el cambio más importante que se produjo en el país en aquella época fue la reacción que tuvo CCOO y el PCE, a los que pertenecían los abogados laboralistas asesinados en el despacho de la calle Atocha el 24 de enero de 1977. «La democracia no la hicieron los cuatro padres de la patria, la trajo la calle, la gente», que se estaba movilizando a través de un movimiento sindical y social que intentaron acallar con el ataque de pistoleros de extrema derecha al despacho de abogados de Atocha.

Según Arrogante, las personas que vivieron aquellas época tienen la «absoluta responsabilidad» de trasladar lo que ocurrió a las nuevas generaciones, en la que destaca la labor que desarrolla Almudena Grandes.

Han recibido el premio «Abogados de Atocha» los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo y Marcelino Camacho (a título póstumo), Francisca Sahuquillo, presidenta del Movimiento por la Paz y hermana de uno de los asesinados en Atocha; Manuel López, abogado laboralista de CCOO (a título póstumo) y la líder de la oposición birmana y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

También recibieron este galardón la ONG mexicana «Nuestras Hijas de Regreso a Casa», integrada por las madres de las miles de mujeres desaparecidas y asesinadas en el estado de Chihuahua (México); el que fuera presidente del Foro de Érmua, Vidal de Nicolás, y el religioso dominico brasileño Carlos Alberto Libanio Christo.