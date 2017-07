José Luis Blanco, alcalde de la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares, uno de los más significados seguidores de Pedro Sánchez en la región, ha confirmado a ABC que, tras las masivas peticiones de militantes socialistas recibidas en los últimos días, se va a dar un periodo breve de reflexión y análisis para decidir si finalmente presenta su candidatura a la Secretaría General del partido en el próximo Congreso regional. Eso supondría ser la alternativa al actual secretario general y presidente de la Comunidad, Emiliano García-Page.

«Son muchos los compañeros y compañeras de las cinco provincias de Castilla-La Mancha que me han pedido que lidere una alternativa de cambio de cara al próximo congreso. Y si tengo algo claro es que la decisión de quién debe liderar esa corriente alternativa no me corresponde a mi, sino a toda la militancia de Castilla-La Mancha». Con estas palabras centraba José Luis Blanco su situación personal respecto a una hipotética opción a hacerse con la secretaría regional socialista.

Respecto a esta posibilidad, añade que «es cierto que en la región existe una corriente de ilusión muy potente y es evidente que en el proceso de primarias la candidatura de Pedro Sánchez logramos el 48,32 por ciento de los votos, y que esta corriente se reforzó tras el XIX Congreso en el que la militancia decidimos cómo queremos que sea el nuevo PSOE del siglo XXI. Pero en este momento hay muchos compañeros de Castilla-La Mancha que me lo piden y yo estoy en un período de reflexión que tengo que valorar y a la vez tener contacto con los militantes de la región. Pero sobre todo hacer lo mejor para transformar el partido socialista de Castilla-La Mancha tal como hiciéramos a nivel federal».

Tampoco se ha fijado un tiempo concreto para tomar una decisión. «No tengo una fecha límite, pero lo importante no es el tiempo sino recibir la información de los militantes de Castilla-La Mancha. Muchos me lo han pedido pero estoy en ese momento de reflexión». De momento no hay fecha para la presentación de candidaturas, ya que será el día 3 de septiembre, en la reunión del Comité regional, cuando se decidirán los plazos del congreso.

No cabe duda de que en el caso de presentarse se produciría un enfrentamiento electoral interno con del actual aparato regional del partido. Sin embargo, Blanco señala al respecto que «yo estoy convencido de que debemos seguir luchando por dar continuidad a esa transformación del partido, tal como lo hiciéramos a nivel federal. Estoy a disposición del nuevo PSOE para continuar trabajando y recuperar la hegemonía de la izquierda. Considero que desde la política tenemos que convencer a las personas para que nuestro planteamientos y propuestas sean las más atractivas. Y estoy también convencido de que es necesario dar continuidad al proyecto de Pedro Sánchez, que nos va a llevar a gobernar este país desde la socialdemocracia.

Tampoco considera Blanco que el ser un seguidor de Pedro Sánchez signifique que en Castilla-La Mancha sea un crítico. «Tengo toda mi lealtad al secretario regional, Emiliano García-Page, todo mi apoyo al presidente y un afecto a su persona, pero considero que el partido ha cambiado y que tenemos que continuar luchando para transformar nuestro partido. Tenemos que dar continuidad al modelo de partido aprobado a nivel federal», dijo convencido.

Sobre el acuerdo de gobierno del PSOE con Podemos en la región, José Luis Blanco indicó que «me parece muy positivo para la región que haya la posibilidad de un gobierno y de unos presupuestos. Insisto, Emiliano García-Page tiene toda mi lealtad como secretario regional, y tiene todo mi apoyo como presidente de Castilla-La Mancha, y también todo mi afecto como persona, porque él en su ámbito y yo en el mío luchamos todos los días para mejorar la vida de la gente».