45 años sin baños en el Tajo

Este lunes se cumplen 45 años de la orden que prohibió el baño en el río Tajo. El gobernador civil de Toledo, por oficios del 19 de junio de 1972, comunicó a todos los alcaldes de las poblaciones toledanas surcadas por el Tajo que, en cumplimiento de la circular número 48 de la Dirección General de Sanidad, «quedaba prohibido el baño público en dicho río al comprobarse que sus aguas estaban contaminadas». Todos los ayuntamientos estaban obligados a fijar carteles que anunciaran esa prohibición en lugares visibles y estratégicos, adoptando medidas para su cumplimiento y el Ayuntamiento de Toledo mandó colocar carteles que anunciaban la prohibición en los lugares tradicionales de baño de los toledanos con el texto escrito en español, francés e inglés.

Han pasado 45 años y la situación del río Tajo no ha hecho nada más que empeorar. La contaminación, los trasvases, el olvido, la desidia y negligencia política y también ciudadana han convertido aquellas aguas azules que disfrutaron generaciones de toledanos en una «gran alcantarilla a cielo abierto», como denuncia la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo que este lunes volverá a manifestarse coincidiendo con el día en el que se cumplirán 45 años de la prohibición de bañarse en el río.

El acto reivindicativo se iniciará a las ocho de la tarde en el Mirador de la Cava, desde el que a las 20:30 horas saldrá una manifestación que cruzará el Puente de San Martín y discurrirá junto al río para regresar al punto de partida a través de la senda ecológica, según avanzó el presidente y portavoz de la Plataforma en Defensa del Tajo, Alejandro Cano. Asimismo, indicó que bajo el lema «Colabora el Tajo se ahoga», la Plataforma reclamará «que nos devuelvan una realidad que nos fue arrebatada hace 45 años».

Cano afirmó que renunciar al baño por la contaminación del río supone «una tragedia humana y un verdadero colapso cultural», ya que durante siglos las aguas del Tajo fueron consideradas por todas las culturas como símbolo de purificación y usadas habitualmente para prácticas como el baño o la pesca, como se refleja en escritos de Garcilaso de la Vega o Cervantes. Por ello, la Plataforma invita a todos los toledanos y a los habitantes de todos los pueblos ribereños del Tajo, a los que también se prohibió el baño hace 45 años, a participar en la manifestación «para recuperar la ilusión por reivindicar el río que nos arrebataron».

Coincidiendo con este aniversario, el director-gerente de la Agencia del Agua en Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, afirma, en una entrevista con Ep, que «ni el Gobierno de España ni el de Castilla-La Mancha van a tener capacidad de recuperar el río Tajo en unas condiciones mínimas», por lo que apunta a «una solución europea» para acabar con «la presión» que supone a la biodiversidad, al caudal y a la calidad del agua en el Tajo «el trasvase Tajo-Segura» y «la contaminación del río Jarama». «La biodiversidad del río se está viendo muy afectada y evidentemente, tarde o temprano, ya no solo habrá que ver que el río sea un río, sino que habrá que restaurarlo, y eso va a costar muchísimo dinero», señala Luengo, que apunta como algunas de las causas de esta situación a «la falta de un caudal ecológico real» en el Tajo y «a la contaminación que presenta a partir del Jarama».

Imagen publicada en el blog «Toledo Olvidado» de un día de playa en el Tajo en Toledo hacia 1965 cedidas por la familia Del Cerro Corrales

Lo cierto es que el actual y deplorable estado hace que alguien nacido hace menos de cincuenta años no haya conocido un río lleno de vida, como el que vieron y disfrutaron nuestros abuelos. Para recordarlo, el «blog de Toledo Olvidado» recogió en 2013 en una de sus entradas una colección de imágenes cedidas por la familia Del Cerro Corrales, un precioso viaje a los años 60 con las aguas de un río, hoy irreconocible, que fueron tomadas entre los años 1964 y 1969 en la playa de Safont. «Un canto a la vida: un río limpio, una cerveza en la orilla de la playa sin moverte de tu ciudad, una tarde en familia con el Alcázar de fondo, niños felices con sus padres y abuelos en el agua y alegres paseos en barca. Un Toledo real, tan real como el actual...o incluso más. Que no nos venza el desánimo, no nos rindamos nunca. Que nadie piense que estas imágenes no volverán. Porque lo harán», escribía Eduardo Sánchez Butragueño en su blog.