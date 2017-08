La alcaldesa de Santa Cruz de Mudela, Gema García, ha asegurado este martes que el PP y su portavoz, Mariano Chicharro, «mienten cuando hablan de ocultación de la información relativa al ayuntamiento».

Además, García se ha defendido de las acusaciones del Partido Popular asegurando que todas las formaciones políticas«están al tanto de lo que ocurre en el municipio y saben que este tiempo sin celebración de plenos municipales ha estado motivado por la baja por enfermedad de la secretaria».

Asimismo, la alcaldesa de Santa Cruz ha afirmado que el equipo de Gobierno del municipio espera que la situación «se situacione cuanto antes» al mismo tiempo que ha explicado que «ya se han tomado medidas como la solicitud por medio de varios escritos a la administración, de personal para cubrir esta baja, algo que de lo que Chicharro también está al corriente», según EFE.

La dirigente socialista de la localidad ha destacado la importancia y necesidad de sacar adelante Santa Cruz así como satisfacer las necesidades de los vecinos antes que «estos asusntos ridículos».

García le ha pedido a Chicarro que «se encargue de hacer una oposición más constructiva por Santa Cruz de Mudela» y deje trabajar a su equipo que bastante tiene «con salir al frente de la situación que dejó el anterior equipo, presidido por Chicharro».

Para finalizar, la alcaldesa ha afirmado que si el PP local no asiste a los actos oficiales de la celebración de las fiestas del municipio, este hecho no tendría justificación. Asimismo, ha añadido que «esto no se puede entender como un desprecio al equipo de Gobierno, sino a la pregonera, a los votantes del PP y a los santacruceños, en general», según EFE.