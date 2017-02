Un grupo de animalistas suelta dos toros de un circo en Ciudad Real al grito de Â«Â¡LiberaciÃ³n animal!Â»

Un grupo de cuatro animalistas ha liberado varios animales del Circo Continental, situado en Ciudad Real, después de que el Ayuntamiento de la capital rechazase, por tercera vez, una moción de Podemos contra los circos con animales.

El asalto a las instalaciones del circo se ha producido en torno a las 15.30 horas, cuando cuatro personas con el rostro tapado han abierto las jaulas de ponis y los toros escoceses, que han deambulado por las calles de la ciudad hasta que un reponsable del circo los ha devuelto al cercado. Los animalistas, que han atacado el circo al grito de «¡Liberación animal!» han intentado sin éxito abrir la jaula de los tigres y los leones.

Es la tercera agresión de este tipo que sufre un circo en apenas seis meses, una hostilidad que tiene aburrido al gremio. «Quieren prohibirlo a tosa costa, y si no es por peligro para los animales quieren que sea por peligro para la ciudadanía», señala Nacho Pedrera, Portavoz de Circos Reunidos.

Hace apenas un mes, otro grupo de animalistas saltó a la pista del Circo Quirós dejando a un domador inconsciente. «Luego se encadenaron a la puerta sin dejar pasar al público. Han roto caravanas, han pintado caravanas, han tirado piedras a las caravanas, han boicoteado un montón de funciones. No es la primera vez que hacen esto y van a por más», acusa Pedrera.

Los circos protestan

En consecuencia, hace solo unos días, representantes del gremio del circo se manifestaron colocando los camiones en mitad del Paseo de la Castellana de Madrid para pedirle al Ministerio de Cultura que «proteja» su espectáculo: «Desde que han llegado estos gobiernos del cambio tan sutiles hemos tenido muchos problemas».

A los agresores de hoy en Ciudad Real no han sido identificados todavía, aunque no descartan que sean de fuera de la ciudad. «Da igual —insiste Pedrera—, porque uno de los que saltó a la pista del Circo Quirós era de Castellón y lo hizo en Cuenca. No es la primera vez y no sabemos si son los mismos. Son gente muy radical y va a lo que va porque no solo ponen en peligro la vida de los animales y de los trabajadores del circo sino la vida de las personas, que es lo que ellos quieren para que se prohiba el circo con animales».