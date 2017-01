Yolanda Ramírez: «Mi compromiso con la provincia de Guadalajara continúa intacto»

La diputada provincial Yolanda Ramírez ha comparecido este martes para informar de su nueva condición de diputada y concejal en el Ayuntamiento de El Casar como Grupo de No Adscritos tras la baja cursada como afiliada de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y su dimisión como Coordinadora de la Agrupación de El Casar-Mesones. Se trata de una decisión que, tal y como ha explicado Ramírez, «he meditado mucho y no ha sido fácil, pero ha sido la única opción que se me ha dejado al no ser posible ningún tipo de entendimiento tanto con la dirección provincial como regional de la organización».

Ha dicho que ésta ha sido una decisión «absolutamente personal» y que tiene «muy claro» que no va a entrar en descalificaciones «porque no va con mi manera de ser» más allá de las «discrepancias con la forma de gestionar la región en relación a la fiscalización, falta de autocrítica, de reflexión y ausencia de comunicación».

Yolanda Ramírez ha dicho que mantiene «intactas» sus ilusiones y las ganas de seguir trabajando por esta provincia, incidiendo en que «mi decepción es con algunas personas, no con los principios que me impulsaron un día a comprometerme» porque «esos principios siguen conmigo y es en base a ellos que voy a continuar trabajando por y para los municipios y ciudadanos de nuestra provincia», aun consciente de que «no he optado por el camino más fácil ni para mí ni para los que me rodean, pero sí por el camino que considero más justo, sobre todo y especialmente, tras todas las muestras de apoyo y consideración hacia el trabajo realizado, animándome a seguir adelante».

Asegura que ha tenido muestras de apoyo, tanto de vecinos como de alcaldes y concejales de uno u otro signo político incluido el propio partido Ciudadanos, que ha agradecido «de corazón». Pero no sólo por lo anterior, ha añadido, sino «también por la valoración que de mi trabajo se ha realizado por los responsables de la acción política a nivel nacional». Situación que pone de manifiesto, ha hecho hincapié Ramírez, que «siempre y en todo momento he desarrollado mi trabajo con total y absoluta lealtad al que ha sido mi partido, sin contravenir en ningún caso los mandatos del mismo sobre el trabajo, el pronunciamiento y el sentido del voto que unas veces ha sido a favor, otras en contra y otras abstención sin importar de quien fuese la propuesta, si no defendiendo la posición del partido».

Ha tenido palabras de agradecimiento y respeto hacia Ciudadanos «por la ilusión que generó en mi para trabajar por mis vecinos y para volver a creer en el cambio político y en una nueva forma de hacer las cosas»; situación que la hizo entrar en política por primera vez.

«He tomado esta decisión por cuestiones ajenas al proyecto, externas a mí y he decidido continuar el camino emprendido fuera del partido en el que comencé y lo hago desde el convencimiento, la lealtad, el trabajo y el respeto al Ayuntamiento en el que soy concejal y a la Institución Provincial, a la que también represento y en la que creo, ya que su papel es fundamental para nuestra provincia».

Por otro lado, Ramírez también ha explicado que «esta situación no es repentina, sino que ya en el mes de junio había trasladado al Partido la situación en la provincia y en la región, que con las declaraciones de los últimos días ya se podrán imaginar que no era fácil. Y lo hice en el ánimo de que entre todos pudiésemos reflexionar, hacer autocrítica, incluida yo, y trabajar por el proyecto que a todos nos había unido y por el que todos habíamos apostado como modelo de cambio», ha apuntado.

En relación a abandonar el acta de diputada y concejal, Ramírez ha manifestado que «este no es el primer caso que se da no solo en Ciudadanos, sino en cualquier partido político» y ha dicho no entender «que las normas se apliquen de una manera diferente en función o no de las personas o del caso concreto».