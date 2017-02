Más de una docena de peleles se están manteando este Jueves Lardero, 23 de febrero, en Calzada de Calatrava, que marca el inicio del Carnaval en esta localidad.

Entre los inscritos en el Ayuntamiento, destacan como temática el muro de Donald Trump, el programa «En compañía» de Ramón García, el alto coste de la electricidad o usos y costumbres populares y el arte de los abuelos, entre otros.

Desde las 11 de la mañana se han sacado a las puertas de las calles estos peleles, y se han colocado también en la puerta del Ayuntamiento. Luego por la tarde, se inicia la 6ª Ruta de los Peleles, en la que los calzadeños se ríen de los temas de actualidad que han sido populares durante estos días con muñecos de paja vestidos como personajes famosos.

Este Jueves Lardero vuelan por los aires los peleles calzadeños, ya que, como dice la coplilla, «A pelele le gusta el vino, a pelele le gusta el pan, a pelele le gusta todo menos ir a trabajar. A la una, a las dos y a las tres… ¡Arriba con él!».

Las actividades continuarán el viernes 24 de febrero con el pregón de Carnaval que este año correrá a cargo de la A.F.C. «Amigos de la Danza» con el título «Aquí no hay quien baile». Será a partir de las 21 horas y las máscaras callejeras y asistentes que vayan disfrazados podrán participar en el sorteo de un jamón. Tras el pregón actuarán las chirigotas «Paseando el Plato» y «Quien no llora, no mama».

El resto de actividades se sucederán hasta el siguiente fin de semana, en el que quemarán y enterrarán la sardina, programación de la que podéis ver más información en www.calzadadecalatrava.es