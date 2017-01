TraspiÃ©s (0-1) del Albacete ante el filial de la Real Sociedad

El Albacete Balompié ha perdio ante la Real Sociedad B por 0-1 tras la disputa de un partido en el que la escuadra albaceteña jugó su peor encuentro en el Carlos Belmonte en lo que va de Liga ante unos 4.500 espectadores. Está visto que los equipos filiales se les están atragantando esta temporada al Albacete, empates con el propio Sanse y Athletic Club de Bilbao B, y derrota ante el Real Madrid Castilla. Una diana lograda por Jon Guridi en el minuto 78 le valió al cuadro donostiarra para llevarse los tres puntos para San Sebastián, y paralelamente, avanzar en su objetivo de alejarse de los puestos de descenso en este Grupo II de la Segunda División B. Por su parte, el Albacete aún goza de una sustancial de cuatro puntos con respecto al segundo en la tabla, el CD Toledo.

José Manuel Aira, entrenador del Albacete Balompié, tuvo que ubicar al joven Adri Gómez como pivote debido a las bajas por sanción de Gálvez y Rovirola y el invento no funcionó. El partido tuvo un inicio aterrador para los albaceteños ya que el minuto 1 casi marca Bautista para los visitantes. La reacción blanquilla llegó al filo de la media hora de juego cuando el canario Héctor pudo poner en ventaja a los suyos, pero reaccionó bien el meta forastero. No obstante, en el minuto 44 Calvillo casi sorprende al portero local Tomeu Nadal.

Tras la reanudación, de nuevo asustó la Real Sociedad B, en esta ocasión por medio de una jugada de «mano a mano» de Sangalli frente a Tomeu Nadal. El entrenador local movió ficha con las entradas en el campo de Fran Carnicer y Aridane. Precisamente, el ariete canario estuvo a punto de poner el 1-0 para los locales tras un remate de cabeza. Así se llegó al fatídico minuto 78, momento en el que los donostiarras anotaron su gol victorioso después de que una falta lateral la rematase a la red Jon Guridi, en una acción en la que pudo haber infracción por parte visitante. El Albacete buscó llegar a la igualada de forma desesperada y el «canto del cisne» lo tuvo en un disparo de Fran Carnicer que repelió el larguero de la portería rival.

Barakaldo, 4-Socuéllamos, 0

La UD Yugo Socuéllamos ha sufrido un duro varapalo en su visita al «Lasesarre» para enfrentase al Barakaldo CF. La escuadra socuellamina cayó por un rotundo 4-0 después de ofrecer unos primeros 20 minutos desastrosos en todas su líneas. El Barakaldo se aprovechó de los errores visitantes y se puso con 3-0 a su favor antes de la media de juego. Para rematar la faena, al borde del descanso quedó ya establecido el 4-0 que luego fue el definitivo. Sobró, por tanto, toda la segunda parte.

El Barakaldo contemporizó con el marcador, mientras que Socuéllamos no supo ni siquiera maquillar el resultado. Ángel García Cosín movió el banquillo de forma unificada en el inicio de la segunda mitad: Jacinto por Carlos García, Narváez por Nanclares y Ramón por Álex. El Yugo queda ahora en puesto de descenso, una situación que sin ser alarmante, sí que es inesperada. Por su parte, el Barakaldo tendrá motivos para alegría por este triunfo en unas fechas en las que está celebrando su centenario como club.

Los goles el Barakaldo fueron conseguidos por Galán, Vitoria, Alberto Oca (que fue expulsado en la segunda mitad) y Aythami, en los minutos 12, 14, 18 y 38, respectivamente. El portero del Socuéllamos en este choque fue el moracho Javi López, quien sustituyó a Kevin Ulbrich.

2-1: La Roda cae en Melilla

La Roda CF no ha podido puntuar en el «Álvarez Claro» ante la UD Melilla tras la disputa de un partido que quedó marcado ya en los primeros 15 minutos de la contienda. El inicio del encuentro tuvo al equipo rodense como dominador y ahí pudieron los rojillos adelantarse en el marcador. Primero, como consecuencia de gol anulado por un dudoso fuera de juego de Antonio Megías. Poco después, el propio Megías reclamó pena máxima en el área melillense que nadie vió, aunque las imágenes de la televisión demuestran que hubo unas manos en el área local. La Roda no tuvo suerte en esas dos jugadas y, para colmo de males, regaló en el minuto 13 el primer gol para los azulones. Fue una jugada en la que Rubén Alegre no acertó en una salida de balón lo que aprovechó Nacho Aznar para ceder el balón a Nando quien batió a Pulpo Romero.

El encuentro quedó sentenciado en el minuto 30 cuando un leve derribo de Dani Fragoso sobre el coreano Kiu lo sancionó el árbitro como penalti. Nacho Aznar no perdonó desde los 11 metros y estableció el 2-0.

Este marcador lo maquilló Antonio Megías ya en el descuento del partido por medio de un penalti, también muy riguroso, que le hicieron al propio delantero murciano. La Roda sigue en puestos de descenso en este Grupo IV de la Segunda División B.