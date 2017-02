Trabajadores de la DiputaciÃ³n de Albacete se concentran para pedir que se les pague los atrasos

Alrededor de unos 200 trabajadores dependientes de varios servicios de laDiputación de Albacete se han concentrado este viernes frente a las puertas de la institución provincial para pedir que les paguen los atrasos de los complementos de su nómina que, en algunos casos, llevan sin percibir desde hace cuatro meses.

Es el caso de los funcionarios de la Unidad de Media Estancia (UME), que no han recibido nada de las denominadas «incidencias» desde septiembre. Incidencias que, como ha señalado la responsable sindical de CC.OO., Ana Aparicio, corresponde a las «horas extra, fines de semana o noches» que han trabajado fuera de su turno y que «no se incluyen en las nóminas».

Según han explicado los sindicatos durante la concentración, estos atrasos afectan principalmente a unos 400 trabajadores de la Diputación, que son los que trabajan por turnos, como es el caso también de los funcionarios de la residencia San Vicente de Paúl, que llevan sin cobrar los atrasos desde hace más de cuatro meses, o los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, que no han ingresado esas cantidades desde diciembre.

Por todo ello piden, según ha indicado Manuel Luna, del sindicato UGT, que se «regularicen» sus salarios y que «se metan en nómina» las retribuciones de estas incidencias, de forma que «se pongan al día con los retrasos», según recoge Ep.

Y es que, como ha explicado también el responsable de CSIF, Juan Jiménez Molina, no saben las razones por las que hasta ahora no han dado una solución real al problema, que para muchos trabajadores supone que «al final de mes tengan que pedir ayuda a sus familias» al no poder contar de manera fija con estos ingresos que «les corresponden por derecho».

Los trabajadores de la Diputación de Albacete también han denunciado el «incumplimiento» del convenio colectivo, en lo referente a las ayudas sociales, «pactadas desde hace muchos años», como ha señalado el responsable de CSIF, y que ahora «quieren quitar» sin sentarse con ellos en la mesa general para su negociación.

«Queremos que el convenio colectivo lo pongan al día y que lo apliquen en su totalidad mientras esté vigente» ha señalado la responsable de CC.OO., ya que el equipo de gobierno de la Diputación estaría también pensando en «quitarles» otros derechos consolidados desde hace años como el complemento por productividad, o una bonificación para las jubilaciones anticipadas.

Por otro lado, han solicitado que se les abonen el 50 por ciento de la paga extra que en su día «quitó el gobierno del Partido Popular» y que «en la mayoría de administraciones del resto de España ya están al día», han puntualizado los sindicatos.