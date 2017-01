¿Qué son las tierras raras?

Las tierras raras son aquellos minerales que se componen de ciertos elementos caracterizados por ser muy buenos conductores de electricidad y por sus propiedades magnéticas, pudiendo «personalizar» sus magnetismo mediante la variación de sus aleaciones con el fin de crear imanes con comportamientos específicos según su uso final.

Son elementos críticos porque son únicos e insustituibles, utilizandos extensivamente en la industria verde (coches eléctricos, híbridos, turbinas, etc) en el desarrollo de elementos de ordenadores, TV, láseres con múltiples aplicaciones, etc.

Sin embargo, la concentración de la producción en China, más del 90% de la producción total en el mundo, hace que estos elementos sean especialmente sensibles al contexto geopolítico, pudiendo provocar restricciones de suministro de una materia esencial para la economía europea.

En general, en las tierras raras se pueden extraer lantánidos, que es un grupo de 17 metales distintos.

Los elementos que componen las tierras raras son los componentes del bloque «f» de la tabla periódica, además del ytrio y el escandio, caracterizados por radios iónicos muy parecidos y comportamientos físico-químicos muy semejantes que hacen muy difícil la separación entre ellos. Estos elementos se encuentran principalmente en minerales como la bastnasita, la monacita y la loparita. Las tierras raras se pueden clasificar, en base a los elementos que componen sus minerales, en tres grupos: tierras raras ligeras (Lantano, Cerio, etc.), intermedias (Europio, Samario, etc.), y pesadas (Terbio, Disprosio, etc.).

Europa es una de las regiones con mayor dependencia de metales de tierras raras, sin los cuales no podría funcionar gran parte de su sector industrial más avanzado. Las estimaciones realizadas señalan que más del 10% del PIB europeo y más de 30.000.000 de puestos de trabajo dependen de actividades industriales que no podrían funcionar sin el acceso a estas materias primas. Las tierras raras, que fueron descubiertas en los países nórdicos, fueron clave en el desarrollo industrial de países como Suecia y Finlandia y de compañías que lideraron la industria de la telefonía móvil como Nokia o Ericsson. Sin embargo, hoy en día hay muy pocos proyectos de aprovechamiento de tierras raras en estudio o desarrollo en Europa. Concretamente, solo existen dos proyectos activos, en Groenlandia y Suecia, en un estado avanzado de desarrollo.

El proyecto «Matamulas» de la empresa Quantum Minería en la provincia de Ciudad Real sería el primero de minería de transferencia de tierras raras en España y Europa, un tipo de minería a cielo abierto caracterizado por la reposición inmediata de las tierras excavadas una vez extraídos los minerales.