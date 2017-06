TalegÃ³n, condenada por vulnerar el derecho al honor del alcalde de Cabanillas

La exsecretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, Beatriz Talegón ha sido condenada por el juzgado nº 6 de Guadalajara al pago de 1.500 euros por vulnerar el derecho al honor del alcalde de Cabanillas, José García Salinas.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, tras la denuncia del afectado hace más de dos años y medio, Talegón profirió expresiones que vulneraron el derecho al honor, tales como «chorizo», al primer edil durante una Asamblea Local del PSOE en la que éste fue elegido candidato para las elecciones de 2015.

La sentencia también condena a pagar 3.000 euros a Juan Carlos Sánchez, pareja de Talegón, por realizar manifestaciones que atentaban al derecho al honor del regidor en el perfil público de la red social Facebook «Vecinos por Cabanillas» y en la Asamblea Vecinal celebrada en el Parque Buero Vallejo de la localidad.

Asimismo, se condena a los demandados a publicar a su costa el encabezamiento y fallo de la sentencia en dos periódicos de información general de ámbito provincial de Guadalajara.

El alcalde, José García Salinas, ha señalado a Efe «estar satisfecho por la sentencia, a pesar del tiempo transcurrido y del sufrimiento que a mi familia y a mí me han causado con acusaciones falsas tales como que había atropellado a una menor y me había dado a la fuga».

Unas acusaciones que se referían a un incidente que el primer edil reconoció ante el juez y que se produjo en agosto de 2011 cuando atropelló a una menor que iba en bicicleta pero que, tal y como recoge la sentencia, llamó a los servicios de emergencia, cumpliendo con su obligación de auxilio.

García Salinas ha calificado de «personal» la animadversión de ambos condenados hacía su persona y ha confiado que «no vuelvan a repetirse hechos similares».

La sentencia, con fecha 20 de junio, que estima parcialmente la demanda interpuesta por García Salincas, no es firme y cabe recurso en un plazo de 20 días.