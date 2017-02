El sorteo de La Primitiva deja casi 500.000 euros en la ciudad de Cuenca

El sorteo de la Lotería Primitiva de este jueves dejó 493.674,05 euros a un acertante que selló su boleto en la administración número 9 de la capital conquense, situada en el número 5 de la calle Hermanos Becerril.

Según explicó el responsable de la administración, Pedro Menduiña, se enteraron este viernes de que uno de los acertantes de primera categoría se había sellado en la administración, pero de momento no saben quién es. «Si el agraciado no se identifica, normalmente yo no me entero», explicó Menduiña, que añadió que «cuando es Lotería Nacional sí se puede saber, pero al ser Primitiva no sé si ha sido automática, fija, si la vendí el lunes, el miércoles».

Con todo, mostró satisfacción por haber vendido el premio ya que «eso siempre anima más a la gente del barrio, que mientras no toca parece que están más decaídos».