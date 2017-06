En el verano de 1988 José Luis Cuerda (Albacete, 1947) apareció por Ayna, Liétor y Molinicos, en la sierra del Segura, y durante seis semanas rodó «Amanece que no es poco» por aquellas tierras. La película fue protagonizada por una decena, o más, de actores secundarios, «el mejor reparto del cine español», según Luis García Berlanga. La película se estrenó en 1989 y no tuvo éxito en taquilla: apenas 300.000 espectadores y cien millones de pesetas (600.000 euros) de recaudación.

Más de 20 años después, vecinos de Ayna que habían participado como extras en la cinta crearon un grupo en Facebook sobre ella y la cosa empezó a coger vuelo. Un día de 2011 propusieron, ¿por qué no?, hacer una quedada y desde entonces la cita se ha repetido anualmente. Este fin de semana se celebra la séptima. Que se sepa, ninguna película española despierta tal fanatismo. El grupo de Facebook ya tiene unos 324.000 seguidores, más de lo que en su día pagaron por verla.

«En esa época era un niño. Tenía 12 años. Fue la segunda película que vi en el cine, la primera fue 'E. T. el extraterrestre'. Era sorpredente la reacción de la gente mayor, que salía muy decepcionada con el director. Yo digo que 'Amanece que no es poco' la ha hecho grande internet. La gente la tenía grabada en VHS y era la película que veíamos los amigos en Nochevieja. Ahora es un película de culto», dice Juan Ángel Martínez, vecino de Ayna que participó como extra en la cinta (era el «niño deprimío») y presidente de «Amanecistas», el grupo que organiza la quedada.

El año pasado, hasta estos pueblitos de la sierra del Segura se acercaron «ciento y pico» fieles. «Este año esperamos algo parecido. En Ayna y Liétor no quedan plazas hoteleras. Viene una pareja de Huesca y otra de argentinos, que han programado sus vacaciones en España para asistir a la quedada», cuenta Martínez, quien recuerda cómo «en la cuarta quedada el director, José Luis Cuerda, se presentó por sorpresa y nos estuvo contando anécdotas».

La séptima cita arranca este viernes con «una cena comunal» en el casino de Ayna, seguida de un trivial para ver quién es el más friki de «Amanece que no es poco». Este sábado habrá un recorrido por las localizaciones de la película y por la tarde se pedirán las debidas rogativas. El domingo se visitará Liétor. Juan Ángel Martínez no se perderá ninguna actividad.

- ¿Qué tiene de genial la película?

- Lo bueno es que te da igual saber o no el final, porque no lo hay. Creo que es una buena sucesión de «sketches» muy bien enlazados, y luego tiene un humor muy absurdo, que a mí me gusta definir más como irónico.

«Amanece que no es poco» es surrealista, picantona y llena de arquetipos de la España más cañí: un negro, putas, borrachos, un cura, un cabo de la Guardia Civil… Hay hombres que crecen de un bancal, diálogos con calabazas, tipos que acuden sigilosos cada noche a la carretera a ver si los mata un camión o alcaldes que se quieren colgar porque los vecinos quieren que compartan su último ligue. Muchas de sus frases ya son parte de la memoria colectiva de este país, como la que este año ilustra el cartel de la quedada: «Pues yo creo que me voy a sacar la chorra».

Además, ha creado una escuela de humor, con los «chanantes» Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y demás como sus alumnos más aventajadados.

- ¿Qué tiene Albacete que le hace tanta gracia al resto de España?

- No lo sé. Un día uno de los «chanantes» dijo: «Es que en Albacete hay tan pocas cosas que hacer que nos tiene que dar por las 'tontás'».

La contradicción de la película de Cuerda, hoy tan admirada, es que es tan políticamente incorrecta que, si se estrenase hoy, se vería con la censura de las redes sociales, guardianes de la moral de este siglo y tan poco proclives a hacer chistes con según qué asuntos. Así lo cree el amanecista Juan Ángel Martínez: «El tema de la violencia de género no lo pasaría, estoy convencido (en la película, un hijo pregunta a su padre que por qué ha matado a su madre y el progrenitor responde: ‘Porque era muy mala’). Sinceramente, creo que la película sería un problema».