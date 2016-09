Después de un verano impenitente han llegado las primeras lluvias. Falta hacían. La sequía política no ha sido menor que la meteorológica. Los calores de primeros de mes han marcado un principio del calendario que auguran otra pérdida de tiempo para la conformación de un gobierno.

Escribo horas después de que Bárcenas haya retirado la denuncia acusando al PP de destrozar sus ordenadores con información sensible sobre la Caja B. Si la información resultaba comprometida ¿por qué no tenía un duplicado? ¿Era tan difícil enviarla a un correo personal? Está claro que hay un pacto para que, a cambio, el ex tesorero se quede con los 40 millones de euros acumulados en Suiza. El ex senador popular por Cantabria nos quiere hacer creer que “él no quiere ser la causa de que no haya gobierno desde el 20”. ¡253 días con un gobierno en funciones... que se niega a comparecer en el Parlamento¡ A cinco minutos de que se abra el juicio por el caso Gürtel –en el que también está imputado Bárcenas- todo parece indicar que están buscando un chivo expiatorio común para endosarle la presunta financiación ilegal del PP. A la vista del acuerdo con la Fiscalía, Jaume Mata parece dispuesto a dar un nombre propio, curiosamente el mismo, el moribundo Álvaro Lacalle. Un muerto ilustre viviente siempre es una buena excusa.

Rita Barberá ha tenido que regresar a Valencia desde Cuenca, porque sus compañeros del Senado le han rogado que no aparezca por la Cámara Alta tras ser requerida por el TS para que explique, como jefa del PP municipal, los mini créditos de 1000 euros devueltos en billetes de 500. ¿Es posible que las cúpulas de los partidos no pregunten nunca quién paga las fiestas de las elecciones, congresos y convenciones?

Para que no nos falte de nada, el ministro Luis de Guindos, comparece en la Comisión de Economía del Congreso para convencernos de que la elección de Soria para el cargazo del Banco Mundial era una decisión adecuada. No dijo la verdad el presidente Rajoy cuando aseguró que había ganado un concurso entre funcionarios. Nadie es responsable. Todo era un apaño al más alto nivel que ha servido a Soraya Sáez de Santamaría para demostrar que ella es la que manda en el Gobierno y en el Parlamento. Bastó que dijera que el ministro de Economía (e Industria) no acudiría a un pleno para que la presidenta Ana Pastor claudicase en su independencia y pasara a lidiar el morlaco Soria en comisión. Tras escucharlo en sede parlamentaria, de Guindos ha actuado como un verdadero tecnócrata. Ni una contestación convincente a los tres grandes partidos de la oposición. El gobierno olvida que ya no tiene mayoría.

Tiempos convulsos

Por vez primera se celebran elecciones en el País Vasco sin escoltas. Es una buena noticia. Pero no suficiente para la libertad porque el PNV, Podemos, Bildu y PSOE podrían crear un frente separatista donde el inexistente derecho a decidir (“derecho a delinquir”) puede seguir al milímetro la hoja de ruta del separatismo catalán. Mientras el ex ministro de Sanidad Alfonso Alonso mendiga apoyar a Iñigo Urcullu, los desleales nacionalistas ya han adelantado que ni antes ni después del 25S ofrecerán sus votos a Mariano Rajoy. Que explique Pío García Escudero por qué le regaló grupo parlamentario en la Cámara Alta.

En Galicia, parece que el presidente popular Alberto Núñez Feijóo mantendrá su mayoría. Los socialistas, siguen a la baja en ambas comunidades. La política del no, no y no del PSOE (PEDRO SÁNCHEZ OBSTRUYE ESPAÑA) la están entendiendo a la perfección los electores. Sánchez ha demostrado que es más prescindible que ningún otro secretario general, incluido Rodriguez Zapatero que se cargó el partido y casi rompe España. La prueba más inmediata, el ultimátum de Carles Puigdemont el pasado 11-S. Los protagonistas de la Diada ya tienen fecha para la ruptura: septiembre de 2017. Desconexión pactada o sin pactar con el Gobierno de Madrid, como si la soberanía no fuera una cuestión de todos, un asunto de Estado. ¿Y cuál ha sido la respuesta institucional del presidente del Gobierno? Ninguna. Este lunes se reunía con su Grupo Parlamentario y al igual que cuando reunión al Comité Ejecutivo en Génova, 13 ni se refirió al desafío soberanía catalán ni a las condiciones del apoyo de Ciudadanos a su candidatura.

Muro de la vergüenza socialista

En política no hay mayor delito que el de perder el tiempo. Y los partidos políticos están delinquiendo permanentemente. Prometieron –si ustedes lo recuerdan- alcanzar un Gobierno en el Debate Electoral. Todos han incumplido su palabra. Pero no sería justo responsabilizar a todos por igual. La llave la tiene el PSOE pero su NO es un muro de la vergüenza a la democracia.

La flexibilidad de Ciudadanos pasando directamente de la abstención al SI (170 votos con PP y CC) buscando un pacto por España es la prueba de que en el centrismo tenemos de nuevo la posibilidad de regenerar nuestro país. Albert Rivera se ha retratado en sede parlamentaria con un discurso sólido, riguroso, español y constitucional. Hemos descubierto a un estadista, a un futuro presidente de Gobierno de España. Le faltan votos, ciertamente. Pero solo desde la moderación se puede gobernar para todos en estos tiempos convulsos. A pesar de la desconfianza que Rajoy transmite a sus futuros socios, si vuelve a presentarse, Ciudadanos ha demostrado que cumple lo que promete.

La ronda de conversaciones de Pedro Sánchez –sin que él se proponga como candidato- explica que lo suyo es solo un postuléis para retrasar el Congreso de su partido y seguir siendo candidato por tercera vez. Podemos y sus Mareas han confirmado durante su paso por la política que solo quieren la representación para mantenerse en el poder y en los cargos.Ya no susurran... ahora gritan. La batalla por Madrid se extenderá a otras comunidades en un otoño caliente para los morados. La lucha los radicalizará más aún para unirse definitivamente a los nacionalistas, socialistas y separatistas... en aras a consagrar una España Plural que terminará propugnando la III República.

Desgraciadamente, Ciudadanos no ha sido capaz de poner de acuerdo a los partidos constitucionalistas (PP y PSOE) con ese Pacto por España. Si en mayo, los del partido naranja compartían 200 puntos para la gobernabilidad con el PSOE y en agosto firmaban 100 propuestas para investir a Mariano Rajoy ¿no encuentran medio centenar de puntos en común para desbloquear esta situación? Rivera debería encabezar un Gobierno de Concentración para llevar a cabo las reformas urgentes que necesita España. Porque el problema no es Soria sino el paro, la educación, la desconfianza, el separatismo...

Enfado ciudadano

Los dirigentes populares, socialistas y podemitas deberían abandonar sus poltronas en Madrid para viajar por la España profunda para saber el cabreo que acumulamos los ciudadanos por esta inoperancia de nuestra casta política.. Tenemos un gobierno en funciones, un Parlamento en funciones y unos partidos (sin legitimidad congresual), también en funciones. Pero todos cobran mensualmente el sueldo íntegro. Paralelamente, no hay presupuestos ni cumpliremos los compromisos con Europa mientras el déficit y la deuda cabalgan sobre el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.

La actividad económica se ralentiza y los paganos siempre somos los mismos: los contribuyentes. Posponer los acuerdos de investidura al resultado de las autonómicas vascas y gallegas, es una huida hacia adelante que los ciudadanos no nos merecemos. Tampoco nos merecemos unas terceras elecciones en Navidad porque ello significa que nuestro voto no sirve para nada. Especialmente en el PP y el PSOE debe quedar algún militante decente que adviertan en público o en privado a Rajoy y Sánchez que ellos son el problema de España, no la solución. Esperemos que esta sequía política acabe tras la semana de lluvias reverdeciendo todo el otoño que tenemos por delante. ¡Benditas lluvias¡