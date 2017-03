Puy du Fou quiere romper la larga racha de proyectos fallidos

En abril de 1991, la empresa Desarrollos y Programas, promotora de la urbanización «Señorío de Illescas», anunció que contruiría la primera «ciudad espacial» española destinada a escolares. En colaboración con la NASA, el centro contaría con los últimos y más sofisticados sistemas de aprendizaje y diversión de entonces. Incluso la empresa dio fecha para hacer realidad el proyecto: el año 1993.

Un día después de su anuncio, el alcalde de Toledo por entonces, José Manuel Molina, pidió a la promotora que el proyecto se llevara a cabo en la capital de Castilla-La Mancha. En 2000, otros promotores anunciaron otro centro de ocio en Illescas, con una inversión de 55.000 millones de pesetas. «Hasta que no lo vea, no me lo creo», dijo el alcalde, José Manuel Tofiño. El centro no fue construido.