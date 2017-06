Los grupos municipales de Ganemos-Izquierda Unida y PSOE iniciaron ayer una ronda de contactos «informarles», tras la renuncia del «popular» Javier Cuenca a la alcaldía, para generar una candidatura alternativa a la que ahora encabeza Manuel Serrano, que podría estar encabezada por el portavoz socialista, Modesto Belinchón. Así lo confirmaron ambas formaciones que, además, aseguraron que no descartan «ninguna opción», en referencia a conseguir el apoyo de Ciudadanos o del concejal no adscrito, Pedro Soriano.

Por parte del PSOE municipal, su portavoz Modesto Belinchón, manifestó que «se abre un nuevo tablero de juego, en un ayuntamiento muy fraccionado», en el que los grupos políticos tendrán que «volver a hablar» y donde el PSOE «va a asumir su responsabilidad como primer grupo de la oposición». Luego de defender que su intención es «llevar a cabo» su proyecto de ciudad, aseguró que el «futuro inmediato» va a estar determinado por las conversaciones políticas que tengan los «cuatro grupos políticos y el concejal no adscrito» porque todos los ediles cuentan.

Preguntado si será él quien encabece esa «alternativa», Belinchón indicó que «es demasiado pronto» para confirmar nada, pero que es necesario ofrecer «un proyecto progresista» para una ciudad que, según él, «ha entrado en un ralentí muy peligroso».

Desde el grupo de Ganemos-Izquierda Unida, su viceportavoz, Álvaro Peñarubia, indicó que «el PSOE tiene el peso de la iniciativa» al tener más número de concejales y su portavoz, Victoria Delicado, sentenció que «sí tienen» la «intención» de generar una alternativa de gobierno al Partido Popular y a su candidato, Manuel Serrano, «aunque tenga muchas dificultades». Delicado manifestó que «se abre un nuevo escenario» y que tendrán que consultar con las bases a través de una asamblea extraordinaria.

Bien distinta parece la postura de Ciudadanos, que a pesar de que no cierra ninguna posibilidad, su voto favorable o abstención podría posibilitar la investidura de Manuel Serrano como nuevo alcalde de Albacete. «En principio, aunque no me vuelco en la piscina sin tener en cuenta todos los factores de la multiplicación, abogamos por crear estabilidad que pasa por no crear momentos intempestivos ni saltos», aseguró la portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo. «Hay que ser muy responsables, los grupos municipales tenemos que velar por la estabilidad del Ayuntamiento y de esta ciudad, a través del diálogo» en una situación, reconoció, «complicada» y que «tal vez valdría solo con la abstención».

Picazo recordó que desde su grupo municipal «siempre» han manifestado que «quien gana las elecciones en las urnas es quien debe gobernar» y confirmó que, por el momento, ni Ganemos ni PSOE se han puesto en contacto con ellos y que si lo hacen «no se negarán» a hablar pero que «cualquier pacto debe ser con los 26 concejales con legitimidad en este Ayuntamiento», sin contar con el número 27 que corresponde al concejal no adscrito, Pedro Soriano.

Concejal no adscrito

Todos los grupos políticos señalaron que la situación política actual es diferente a la que había cuando Javier Cuenca fue ratificado como alcalde hace dos años, ya que entonces Pedro Soriano formaba parte de Ciudadanos y ahora es un concejal no adscrito.

Su voto podría ser decisivo, aunque desde el PSOE le restan importancia y aseguran que «es un concejal con un voto» y que «a pesar de que tiene capacidad de decisión», intentarán «encontrar la confluencia posible» con todos y que «si no es posible» seguirán trabajando «como hasta ahora».

Por parte del Grupo Municipal de Ganemos no han negado que puedan contar con el concejal no adscrito, y evitó contestar afirmativa o negativamente al respecto. Posición completamente distinta a la de Ciudadanos, que han asegurado que para ellos Pedro Soriano «no tiene ninguna legitimidad».

Sobre el candidato del Partido Popular a la alcaldía, el primer teniente de alcalde, Manuel Serrano, desde el PSOE su portavoz, Modesto Belinchón, resaltó que en estos dos años les ha «facilitado el diálogo y el consenso sobre acuerdos importantes» y que «facilita actitudes muy positivas en política» pero «no obvia» que tienen «grandes diferencias políticas e ideológicas». Desde Ciudadanos, valoran que Serrano haya trabajado «codo con codo» con Javier Cuenca y que para ellos su proyecto es el mismo.