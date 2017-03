Los presupuestos de AlcÃ¡zar saldrÃ¡n adelante con la abstenciÃ³n del PP

Este miércoles se celebra un pleno extraordinario en Alcázar de San Juan, en el que se llevará nuevamente a debate la aprobación de los Presupuestos Municipales de 2017, que saldrán adelante gracias al acuerdo alcanzado entre el equipo de Gobierno y la oposición del PP.

Acuerdo que pasa por la modificación de reglamentos y ordenanzas que afectan a impuestos, tasas, precios públicos y bonificaciones; pero que no afectan a ninguna de las partidas contempladas en los nuevos presupuestos, según informó este lunes en nota de prensa el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Así lo trasladó a los medios de comunicación la alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, que destacó la «importancia» y la «urgencia» que requiere que salgan adelante los Presupuestos Municipales de 2017 «para el bien de Alcázar de San Juan y de sus vecinos».

La alcaldesa remarcó que se tratan de unos presupuestos «elaborados con corazón, pensando en las personas» y con un talante «eminentemente social», por lo que mostró su satisfacción al tener la seguridad que quedarán aprobados en los próximos días.

Igualmente, insistió en que las propuestas del PP son «razonables» y «en la línea» del trabajo que viene desarrollando el equipo de Gobierno. «La ciudadanía está pidiendo que se llegue a acuerdos, que los políticos se entiendan entre ellos. Ese fue el mensaje que trasladaron a todos en las urnas y lo han entendido», afirmó Melchor.

En este sentido, recordó que el PSOE —tanto desde el Gobierno municipal como a nivel de partido— ha negociado con todos los grupos de oposición, comenzando por IU y pasando por Equo, con los que no ha sido posible llegar al acuerdo; especialmente con los últimos, con los que se llegó a un entendimiento inicial «que han cumplido a medias, aunque siguen cumpliendo las condiciones que les pusieron para abstenerse en la votación de los presupuestos».

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Diego Ortega, señaló que la abstención se hace desde «la más absoluta responsabilidad y la firme convicción de estar haciendo lo más conveniente y propicio para los vecinos, y para la vida política actual del municipio».

Ortega destacó la voluntad de entendimiento que «siempre ha habido» entre el equipo de Gobierno y el PP, y que, a su juicio, se debe a que «son propuestas serias, realistas y coherentes que miran por el interés general de los vecinos». No obstante, dejó claro que no votarán a favor, ya que consideran que «está basado en una significativa carga fiscal a los vecinos y en partidas de excesivo gasto que no son necesarias».