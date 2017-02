El PP dice que los gestores huyen del hospital de Guadalajara ante el caos sanitario

El parlamentario regional por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha vuelto a denuncia «los engaños que Page y los socialistas quieren perpetrar contra la provincia de Guadalajara». Esta vez es en referencia a unas manifestaciones en las que para justificar el abusivo precio que quieren poner al parking cubierto del Hospital, afirman que, además, existen más de 600 plazas libres en el centro hospitalario.

En el transcurso de una rueda de prensa Robisco ha mostrado a los periodistas varias fotografías en las que se demuestra que la realidad es muy distinta a la que quieren hacernos creer a los guadalajareños los gestores socialistas. «En estas fotografías se ve claramente cuál es la realidad del aparcamiento en el Hospital de Guadalajara: coches apiñados en la N-320, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas, coches en montículos de tierra cercanos al hospital, vehículos a ambos lados de los accesos, etc. No hay 600 plazas gratuitas como dicen los socialistas, no es verdad».

«¡Ya está bien que Page y los socialistas quieran seguir engañando a los guadalajareños!» afirma Robisco. «Más le valiera ponerse rápido a trabajar para arreglar el caos sanitario que ha provocado su nefasta gestión en estos dos años de gobierno».

El parlamentario regional del PP por Guadalajara denuncia que «hay pacientes que han sido citados para ser operados de situaciones muy delicadas y tienen que esperar siete u ocho horas en las puertas del Hospital para ser operados; a otros los mandan a su casa después de haberles hecho viajar y a otros, ni siquiera los operan. Esta es la Sanidad de Page, un desastre y un caos que está perjudicando seriamente a la salud de los guadalajareños».

Robisco añade además que «la Sanidad de Guadalajara está descabezada, porque los gestores socialistas se marchan corriendo, como vimos ayer o como sabemos que sucedió hace dos meses con otro cargo directivo. Lo quieren ocultar, pero es verdad. Mientras tanto, ni los profesionales ni los pacientes y familiares aguantan más esta situación. Basta ya de reírse de la provincia de Guadalajara, Sr. Page».

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales ha vuelto también a incidir en el «lamentable» estado que presenta el Hospital por falta de mantenimiento lo que «es otra muestra más del escaso o nulo interés de Page por Guadalajara y por los guadalajareños». Durante su intervención también se ha preguntado dónde están los 10 millones de euros que había presupuestados para el Hospital en 2016. «Desconocemos donde se ha malgastado ese dinero».

En relación a la visita que tiene planeada Page a Trillo para los próximos días, Robisco ha destacado que «mejor que irse a un balneario de lujo lo que debe hacer Page es ponerse a trabajar de inmediato para resolver los problemas laborales de los empleados de ese balneario».