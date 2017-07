Podemos exige un giro radical y el Gobierno asegura Â«notablesÂ» cambios

En el juego de trileros que se traen PSOE y Podemos a cuenta de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para este año, que a 6 de julo siguen sin aprobarse (y sin expectativas halagüeñas), ayer le tocó ceder a los socialistas, el partido del Gobierno. Podemos, de momento, no se mueve un centímetro de su línea: exige un cambio radical o no dará su plácet a la cuentas regionales. Mientras el Ejecutivo, del PSOE, promete «diferencias notables» con respecto al anterior y rechazado proyecto, pero no dice cuáles serán esos cambios.

A día de hoy no hay un calendario para tramitar un segundo proyecto de Presupuestos. Así lo admitió este miércoles el portavoz regional, Ignacio Hernando, quien se excusó diciendo que «próximamente se relatará entero en su conjunto». De otro lado, cuando esté ese segundo proyecto, se llevará directamente al Parlmento regional, sin reuniones previas del PSOE con los otros dos grupos políticos, PP y Podemos. En este punto, Hernando aclaró que aunque «pudiera parecer lógico» esas reuniones previas, «eso solo ha llevado a que no se cumpliera la palabra dada» por Podemos, por lo que ahora no tropezarán «dos veces con la misma piedra».

Y desde Podemos su líder José García Molina se pregunta que si no hay reuniones previas, cómo van a poder aprobar las cuentas. «En unos Presupuestos en los que no tenemos nada que ver y siendo muy parecidos a los rechazados no queda otra que el no, es lo más coherente», dijo ayer el portavoz de la formación morada. A Podemos, pues, no le valen unos presupuestos que sean «prácticamente idénticos o con maquillaje» a los anteriores. Asimismo, García Molina insistió en la idea de que sea el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el que tome las riendas: «Lo que espera Podemos es que Emiliano García-Page llame y se siente a negociar».

Desde el Gobierno regional ya admiten que algunas de las enmiendas que Podemos y PP aprobaron pese a la negativa socialista, ahora no tendrán más remedio que asumirlas como propias. Es el caso de partidas que incrementan las ayudas para la agricultura ecológica o que destinan fondos para acabar con los residuos tóxicos de amianto que hay en Toledo capital. «Hay que llegar a un entendimiento y todos tenemos que ceder para que quienes ganen sean los castellano-manchegos. Esas enmiendas son las que estamos dispuestos a asumir», dijo Hernando, y añadió que «aunque la columna vertebral del texto será similar a lo presentado en enero, habrá diferencias notables en las extremidades».

400 millones en el banco

Ahora bien, el Gobierno regional sigue con la espina clavada por no haber sido capaz de sacar adelante el primer proyecto de Presupuestos. El portavoz lamentó que Castilla-La Mancha cuenta este año con 400 millones de euros más de ingresos y que es «sangrante e indignante» que, de momento, «se queden en el banco».

Por otro lado, desde el PSOE su portavoz regional, Cristina Maestre, sigue con la cantinela de exigir a Podemos que digan por qué no apoyaron el proyecto presentado por el Gobierno. «Todavía no han dado unas explicaciones convincentes de por qué, en el último minuto, decidieron votar en contra de unos Presupuestos totalmente pactados». Por último, desde el PP Francisco Cañizares cree que el presidente regional García-Page debe hacer «otra reflexión», ya que Castilla-La Mancha necesita «un cambio radical» que le dé «la vuelta a la situación» actual.