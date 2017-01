La pequeña Bulgaria de Guadalajara

En el valle del río Badiel, en uno de los rincones más bellos de la meseta que lleva a la Alcarria de Guadalajara, se encuentra Torre del Burgo, una pequeña población que tiene el récord de ser el municipio de España con mayor número de ciudadanos búlgaros. Según los últimos datos del INE, esta localidad cuenta con 228 habitantes, de los que casi el 70 por ciento son extranjeros. De ellos, 137 son búlgaros, es decir, un 60,09% de su población, 4,38 polacos y 3,07 rumanos. El porcentaje de españoles es del 31,14 por ciento.

Torre del Burgo es un pueblo tranquilo, situado a tan solo 20 kilómetros de Guadalajara, con su bar, dos casas rurales, sus ovejas y sus preciosos campos. Todo normal. ¿Por qué se ha convertido en una pequeña Bulgaria? La respuesta es sencilla. En las últimas décadas se ha convertido en primera potencia mundial en producción de espárrago verde. Cada año cultivan y exportan más y se necesita mano de obra. El alcalde, José Carlos Moreno, explica a ABC que a finales de los 90 llegó una familia de Bulgaria a trabajar en una de las empresas. «Vinieron unos pocos y se corrió la voz; llegaron los primeros y fueron trayendo al primo, al hermano, al sobrino... Además, son todos de la misma zona». Ahora, los búlgaros que viven en este pueblo guadalajareño son mayoría, sobre todo, durante los meses de la campaña de producción, recolección y comercialización, que comenzará en abril.

En abril comienza la campaña y este año se espera una producción de más de dos millones de kilos - HORTISOLA

Los agricultores han encontrado en estas tierras un lugar ideal para este cultivo, que tiene un mayor rendimiento y menor exigencia climática que el cereal y cada año son más las hectáreas en las que esta hortaliza emerge en los campos del valle del río Badiel. El alcalde se muestra muy optimista con la nueva campaña y, tal y como le han comunicado los propietarios de la empresas de la localidad, este año se espera contratar a más personas. «El año pasado fueron 600 los trabajadores que se contrataron en el pueblo y se recogieron casi dos millones de kilos de espárragos. Y este año se espera una campaña mejor», afirma José Carlos Moreno.

En el municipio hay seis explotaciones, algunas grandes empresas como Hortisola y Hermanos Urbina, y otras más pequeñas, pero que también emplean a un buen número de trabajadores que tienen como cometido recolectar una cantidad de espárragos que asusta. La mayoría, búlgaros. «Son serios y disciplinados», afirma el alcalde, que llegó a organizar, aunque con poco éxito, un curso para aprendizaje de español al principio de su legislatura para intentar insertar a los nuevos vecinos en el pueblo. De todas maneras, «la convivencia es razonable y no tenemos problemas de integración. Las relaciones son excelentes y no hay ningún problema porque aquí todo el mundo es bienvenido». Por eso, Moreno asegura que «la mayoría de los que salen regresan de nuevo para la campaña, aunque algunos prolongan su estancia gran parte del año». Y el resto del tiempo lo dedican a otros trabajos, como recoger manzanas o a la uva de la Rioja. «Ya tienen su circuito hecho». Lo que está claro es que «el pueblo no podría vivir sin ellos y habría que cortar la producción». Además, «se dan de alta, baja el paro y sube la población activa. Es bueno para el pueblo, para la comarca y para la región».

Un lugar especial

¿Cuál es el secreto de esta tierra? ¿Qué tiene de especial? Según el alcalde, «está más suelta, tenemos un clima especial y unas condiciones que hace que cultive mejor que en otros sitios, que el grueso sea mayor, que el porcentaje de kilos sea superior. La verdad es que se cría mejor aquí; han comprado fincas en otros sitios y no da la misma producción», dice Moreno, que intenta invertir en inversiones, como la mejora de la red de tuberías, para mantener las infraestructuras y posibilitar el crecimiento del pueblo.

Lo cierto es que millones de kilos de espárragos surgen cada temporada de estas tierras. ¿Quién se los come? En toda Europa, pero muy pocos en España. De hecho, se exporta casi toda la producción ya que el calibrado grande sale al extranjero. En total, el 80 por ciento del espárrago español se produce en Guadalajara y, una gran parte, sale de las seis empresas de Torre del Burgo.

A escasos kilómetros de Torre del Burgo, se encuentra Heras de Ayuso que es el segundo pueblo en el ranking de localidades de España con más búlgaros. En este caso, el porcentaje de esta nacionalidad alcanza el 47,22, mientras que el de españoles 39,28 por ciento.