NÃºÃ±ez y Prieto, reelegidos presidentes del PP en Albacete y Cuenca

Francisco Núñez, actual presidente del PP en Albacete, ha sido reelegido este sábado presidente provincial de la formación, con el 98,4 por ciento de los votos, en un congreso, el XII, que ha sido inaugurado por la presidenta regional del Partido Popular y secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Núñez, en su discurso, ha puesto de manifiesto la unidad que tiene el PP en la provincia de Albacete, en torno a un proyecto político basado y pensado en las personas, «que está en la calle y con los ciudadanos, que escucha y que articula sus propuestas políticas tratando siempre de estar cerca de los ciudadanos».

Ha dicho que su eje vertebrador son los afiliados. «La grandeza del Partido Popular de Albacete es que tiene afiliados en todas y cada una de las juntas locales, repartidas por los 87 municipios y esa es la verdadera fortaleza del partido, que allí donde hay un municipio, un Ayuntamiento, el PP tiene un concejal, una junta local y un grupo de personas que trabajan por escuchar a los ciudadanos y por defender los valores que representa el PP».

Por otro lado, Cospedal ha clausurado el XV Congreso Provincial de la formación en Cuenca, y ha agradecido su labor al reelegido presidente provincial de la formación, Benjamín Prieto, con el 98,96 por ciento de los votos. «Éste es el congreso de la unidad del PP. Nuestra fortaleza es la unidad de principios, de objetivos, de valores; esto es lo que identifica al PP», ha destacado.

Cospedal saluda a una militante en presencia de Prieto y Catalá - PP

Sobre Prieto ha dicho que es «un referente para todos nosotros» y ha destacado su entrega, su cariño y su dedicación, visitando todos los pueblos de la provincia, «dejándose la piel y consiguiendo que Cuenca sea una de las provincias donde mejores resultados ha cosechado el PP de toda España y una de las diputaciones en las que se gobierna con mayoría absoluta».

Además, la dirigente popular se ha referido al alcalde de la capital, Ángel Mariscal, de quien ha resaltado que «ya ha conseguido, a pesar de que la Junta no le da ni un euro, que la conmemoración de Cuenca Ciudad Patrimonio de la Humanidad vaya a ser un éxito y que está luchando cada día para que Cuenca cada vez sea más visitada, se cree más empleo y sea una ciudad referente».

Cospedal, asimismo, se ha dirigido al ministro de Justicia y diputado nacional por Cuenca, Rafael Catalá, de quien ha dicho que lleva con honor y dignidad el cargo de ministro de Justicia y que «desde el PP nos sentimos muy orgullosos de tener una persona tan ejemplar al frente del ministerio».

Presupuestos regionales

Durante su intervención en el acto de clausura del congreso provincial, Cospedal ha recordado que el PP en la región ofreció al PSOE hacer unos presupuestos conjuntos, siempre y cuando se bajaran los impuestos, «para ayudar a que Castilla-La Mancha no perdiera el tren del crecimiento y de la creación de empleo que está funcionando en toda España. Y nos dijeron que no, que preferían pactar con Podemos».

Cospedal ha manifestado que, «cuando gobernábamos la situación más difícil que nunca ha tenido la región, veíamos pancartas por todas partes que hoy no se ven porque nosotros no sacamos pancartas; ellos sí. Y ahora, en vez de pancartas, se pelean en internet con videos, pero lo que no hacen es trabajar».

En este sentido, la presidenta del PP regional ha abogado por seguir, desde el PP «defendiendo el interés de los conquenses y de los castellano-manchegos y la unidad de nuestro país sin equidistancias».

Este domingo se celebrarán los congresos provinciales de Toledo y Guadalajara, de los que saldrán elegidos José Julián Gregorio y Ana Guarinos, respectivamente.