«Son los vecinos los que eligen al alcalde y es el alcalde el que quiere que el alcalde sean los vecinos...». El creador de esta recordada frase, que se propagó rápidamente por las redes, fue el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien dejó para la posteridad este mensaje durante un mitin el año pasado.

Un ejemplo de lo que Rajoy dijo ocurrió este 15 de enero, cuando los vecinos de la pedanía de La Poblachuela (Ciudad Real) fueron convocados para elegir a su alcalde, por iniciativa del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, del que dependen.

De esos comicios salió vencedor Juan José Llanos (Ciudad Real, 1963), quien será el encargado de dirigir y defender los intereses de todos sus vecinos hasta el final de la legislatura.

Abogado de profesión, casado y padre de dos hijos, Juan José Llanos tomó posesión de su cargo el pasado viernes en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Cuando habla con ABC, sus primeras palabras son para aclarar que él no es un «político» —afirma que no está afiliado a ningún partido—, sino que quiere estar cerca de sus vecinos y solucionar sus problemas.

«Vecinos cercanos»

Pero cómo consiguió Juan José hacerse con la alcaldía. Su respuesta no deja lugar a dudas: «Aquí todos nos conocemos y sabemos qué hace cada uno y en qué trabaja. La mayoría de mis vecinos son huertanos que se dedican a labrar la tierra», afirma el edil, quien rememora que la huerta de esta zona surtía con sus productos a Ciudad Real y parte de la provincia.

Aunque asegura que muchos de los vecinos que trabajan en el campo lo han dejado, actualmente se pueden encontrar algunas de las legumbres, patatas y tomates de La Poblachuela en el mercado de abastos de Ciudad Real.

El nuevo alcalde, que sustituye en el cargo a Miguel Ángel Sevillano —renunció «por motivos personales»—, obtuvo en los comicios 71 votos, mientras que su contricante, María del Carmen Mena Castellanos logró 47. Estaban convocadas 124 personas.

Tras conocer que había ganado las elecciones, Juan José Llanos presentó en el centro social de la pedanía su «Decálogo de actuaciones», que ya ha traslado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real y a la concejal de Participación Ciudadana, Sara Martínez. «Que mis vecinos sepan que voy a trabajar por el bienestar de todos», asegura el alcalde pedáneo.

Aunque cuentan con el centro social, el regidor ya ha reclamado otro lugar de encuentro donde sus paisanos puedan reunirse. «Todos los que han votado nos han dicho que necesitan un sitio donde reunirse. En el barecito que tenemos no cabe más de una familia». Y apostilla que su objetivo es recuperar el teleclub, lugar al que se acudía para jugar al mus, a las cartas, hacer otras actividades o, sencillamente, «para encontrarse con los amigos».

También la seguridad le preocupa. Por eso pide el arreglo de caminos y poner badenes, que hacen mucha falta, porque en muchos caminos que dan acceso a zonas residenciales la alta velocidad de los vehículos no es la adecuada.

Igualmente, tiene previsto realizar un censo para conocer cuántos niños viven en este anejo, ubicado a dos kilómetros de Ciudad Real. «No sabemos cuántos niños hay y no podemos organizar actividades de ocio y tiempo libre para ellos».

Recuperar el esplendor

Juan José no duda en afirmar que otra de sus prioridades es que La Poblachuela «vuelva a recuperar el encanto perdido», cuando los vecinos disfrutaban con sus fiestas patronales: la de María Magdalena, que se celebraba en pleno julio, y la de San Miguel, patrono de los hortelanos y que convocaba en septiembre a los lugareños con un amplio programa que incluía degustaciones con los platos típicos de la zona.

En la lista de compromisos no puede faltar ampliar las sesiones de cine y conseguir que los jóvenes se impliquen más. Para ello, ha convocado a sus vecinos a conformar comisiones de trabajo en la que puedan expresar sus necesidades y aportar ideas.

«Sin la participación y el trabajo conjunto no podremos llevar a cabo nuestros objetivos. Me he comprometido a que la comunicación sea muy fluida, muy de día a día ya que estamos aquí para trabajar porque La Poblachuela esté en el lugar que se merece», concluye el alcalde.