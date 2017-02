Molina apela a una candidatura de unidad para liderar Podemos CLM aunque Llorente anuncia Â«otra opciÃ³nÂ»

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha apelado a una candidatura de unidad de cara al próximo proceso asambleario que culminará con una nueva dirección del partido a nivel regional, advirtiendo que «el enemigo está fuerte» y recordando que «las familias sientan ma»" a la formación.

En declaraciones a Europa Press, García Molina ha incidido en que esta unidad es necesaria sobre todo en un territorio como Castilla-La Mancha, donde Podemos «lo va a tener más difícil que en otros sitios» si todas las sensibilidades del partido «no van unidas».

«Creo que si no vamos juntos las cosas van a ir a peor. Las cosas se pueden hacer desde la unidad y hasta ahora nos ha ido bien defendiendo las ideas como hemos hecho hasta el momento. En Vistalegre se han refrendado esas ideas, y me gustaría ir con ese proceso de unidad, con una candidatura donde todas las sensibilidades estén representadas», ha argumentado, añadiendo que «las diferencias no deberían ser un problema».

Según ha defendido, antes de la celebración de la Asamblea estatal él mismo ya había planteado pensar en el proceso regional, pero era «coherente» esperar a Vistalegre II, una cita que «ya estaba en ciernes».

Su idea era que, una vez que de Vistalegre II salieran refrendado los documentos políticos, la nueva dirección y el nuevo Consejo Ciudadano, dar el pistoletazo de salida para idear la Asamblea regional.

Ese proceso regional «ya estaba ideado desde octubre» aunque haya quedado en estado de espera hasta Vistalegre, ha dicho García Molina. «En la Asamblea estatal se nos ha pedido humildad y unidad. Y esa es la línea en la que hemos estado trabajando en Castilla-La Mancha. Mientras las cosas sean así, me gustará seguir siendo la cabeza visible de este proyecto», ha subrayado.

Ya lo habló con David Llorente

Ha abundado en que su objetivo es «lanzar un proyecto regional de largo recorrido tanto en la estrategia, en la relación que Podemos tiene que tener consigo mismo a distintos niveles y qué relación tiene que tener con otros partidos». Por ello, pretende encontrar «un documento participativo y unas candidaturas participativas con todos».

En este punto, ha desvelado que ya se sentó a hablar con el otro diputado morado de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, quien ya se ha alineado con la corriente de Avanzar Juntxs. «Le dije que creía que teníamos que ir hacia un proceso de unidad porque el adversario está fuerte, y solo un Podemos donde quepan todas las sensibilidades tendrá la oportunidad de ser más decisivo». Tal y como ha asegurado, toda vez que le hizo esta propuesta, Llorente contestó «que iba a lanzar su propia candidatura».

Con todo, se ha mostrado «sorprendido» porque esa candidatura en la que participa David Llorente haya hecho suyos los documentos políticos aprobados en Vistalegre II, unos documentos que según ha recordado, han sido redactados por él mismo. «Si ellos dicen que aceptan un documento que yo mismo he ayudado a redactar, deberían aceptar este proceso de unidad», ha considerado.

«He participado activamente en esos documentos que han salido elegidos. No podría defender unos documentos que no comparto, no sería coherente. Si conseguimos ese proceso de unidad, encantado de ser secretario general. Si al final hay distintas candidaturas, tendremos que ver qué pasa. A lo mejor resulta que los inscritos quieren otro proyecto», ha manifestado.

La Asamblea, entre mayo y junio

García Molina ha calculado que la Asamblea regional podría producirse a finales del mes de mayo o a principios del mes de junio, si bien ha incidido en que habrá que saber qué otras regiones se encuentran en procesos similares, ya que «lo lógico» sería hacerlas coincidir.

«Estamos muy concentrados. Esta semana se reunirá la Ejecutiva nacional y a partir de ahí empezaremos a ver los plazos. Los documentos aprobados en Vistalegre dicen que al menos tienen que pasar tres meses a partir de ahora», ha precisado.