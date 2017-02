Más de 800 ayuntamientos presentan proyectos para contratar a 14.124 parados

Después de que tanto la Diputación de Cuenca como el Ayuntamiento de Guadalajara hayan decidido no participar en el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades para 2017, poniendo en duda su efectividad en la inserción laboral, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha defendido este programa una vez que se ha cerrado el plazo para presentar proyectos y ha destacado que ha habido una «masiva respuesta» por parte de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha.

En concreto, se han adherido a la convocatoria 2017 del Plan Extraordinario por el Empleo 808 entidades locales, el 88% del total, que han presentado 2.013 proyectos con los que buscan emplear a 14.124 trabajadores, unas cifras muy similares a la primera convocatoria, con iniciativas que supondrían una inversión de más de 72 millones de euros.

Según la consejera, el número de solicitudes evidencia que «la práctica totalidad de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha han decidido participar en este Plan de Empleo, lo que habla a las claras del valor que le dan los municipios a esta iniciativa a la hora de proporcionar una oportunidad a las personas desempleadas de su localidad».

Toledo, la más dinámica

Por provincias, Toledo ha sido la más dinámica, con 206 entidades que han presentado 605 proyectos para contratar a 5.668 personas. En la provincia de Ciudad Real, son 105 entidades las solicitantes, que han presentado 358 proyectos, para contratar a 3.229 personas. Desde Albacete, 86 entidades locales han solicitado el Plan y han presentado 331 proyectos para contratar a 3.010 trabajadores.

En Guadalajara, 213 entidades de la provincia han presentado 429 proyectos para proporcionar una oportunidad de empleo a 1.199 desempleados y, por último, en Cuenca, han sido 198 entidades locales las que han propuesto 290 proyectos para contratar a 1.018 personas. También destacan los proyectos presentados por Talavera y Puertollano.

En cuanto a las entidades sin ánimo de lucro, también incluidas en esta convocatoria, han presentado proyectos 73 entidades, más del doble que el pasado año, en concreto 92 iniciativas para contratar a 353 personas, con una inversión de 1,7 millones de euros.

Por provincias, es Ciudad Real la provincia en la que más entidades sin ánimo de lucro han participado, un total de 30 que han presentado 33 proyectos para ofrecer una oportunidad de empleo a 112 trabajadores. En Toledo, han sido 10 las entidades que han presentado 14 proyectos para contratar a 103 trabajadores; en Cuenca, 11 entidades han propuesto 13 proyectos para la contratación de 64 trabajadores; en Guadalajara, 8 entidades han presentado 16 proyectos para 48 trabajadores, y finalmente, en Albacete, un total de 14 entidades han presentado 16 proyectos para dar empleo a 26 trabajadores.

A la espera de una reunión

La titular de Empleo ha aprovechado su comparecencia para hacer un llamamiento al presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, porque aún no es tarde para que se adhiera al plan, después de que la institución provincial decidiera no apoyar económicamente este plan.

La consejera ha apoyado su argumento indicando que «el 83 por ciento de los municipios de la provincia de Cuenca han solicitado el Plan de Empleo, ayuntamientos gobernados por todos los partidos que, incluso, han solicitado 27 trabajadores más que el año pasado».

Ha reiterado su petición a la Diputación Provincial de Cuenca para que reconsidere su renuncia a la participación en el Plan, «que, a la vista de los datos, está siendo considerado por los ayuntamientos como un plan útil y no sectario».

Hay que tener en cuenta que si la Diputación no aporta el presupuesto inicialmente previsto para este plan de empleo, tendrán que ser los ayuntamientos los que financien esa parte. Así lo ha indicado Franco, para quien «sería una verdadera pena que los ayuntamientos de la provincia de Cuenca se vean perjudicados por esta decisión, teniendo que aportar la parte que no cofinancia la Diputación y esto supusiera que no pudieran llegar a contratar a todas las personas desempleadas que han solicitado».

Aún así, la consejera cree que aún se está a tiempo para que se pueda adherir al plan y ha dicho que «sólo me tienen que dar la oportunidad de que nos sentemos a hablar, no pido mucho», ya que por ahora no ha recibido respuesta de Prieto ni a su carta ni a su llamada telefónica.

Y, en respuesta al Ayuntamiento de Guadalajara, que no ha presentado ningún proyecto al Plan Extraordinario, por entender que no es muy útil, la consejera ha ofrecido varios datos, como que el paro de larga duración se ha reducido un 27%, lo que supone que 48.400 personas menos llevan desempleadas más de un año o que hay 17.400 hogares con todos sus miembros activos en paro menos, lo que supone un descenso del 22%. Y es que para Franco este plan tiene un carácter social «imprescindible».

Los plazos

En cuanto a los próximos pasos del Plan Extraordinario, la resolución provisional está prevista para el mes de marzo, por lo que a mediados de abril se espera poder contar con la resolución definitiva, de modo que el grueso de contrataciones pueda realizarse en el mes de mayo, aunque ya son factibles desde la publicación de la orden, que tuvo lugar el pasado 27 de enero.

Los ayuntamientos, una vez recibida la resolución de concesión, tienen un plazo de dos meses para comunicar el inicio de, al menos, un proyecto y, una vez recibida dicha comunicación de inicio, se procederá al abono del 75% de la subvención concedida. Para llevar a cabo la selección de las personas a contratar será preciso que se formalice una oferta genérica de empleo, ante la correspondiente oficina de empleo, con los perfiles de las personas que se ajusten a los proyectos aprobados.