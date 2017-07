La XLV Feria Internacional del Ajo (FIDA) de Las Pedroñeras (Cuenca) ha arrancado este viernes con la vocación de amparar al «mejor ajo del mundo» y con la reivindicación del agua, vital para el cultivo según ha dicho el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Junto al consejero han acudido a la inauguración el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio; el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, y el alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa, entre otros.

«Sin agua, no hay ajo y; sin ajo, no hay economía y; sin economía, no hay vida en nuestros pueblos», ha aseverado el responsable regional de Agricultura.

El consejero ha señalado que «el agua es un recurso imprescindible por el que todos tenemos que luchar y trabajar, para que el ajo siga siendo un cultivo de referencia» y en este sentido ha destacado que «este año es muy positivo, igual que lo fue el pasado».

En la Feria, que reúne a medio centenar de stands, el Gobierno regional ha instalado el expositor de los productos 'Gran Selección' en claro apoyo a una de las citas más importantes del sector en el mundo.

Martínez Arroyo ha manifestado que «somos líderes en producción de ajo de calidad» y, para poder seguir siéndolo, haciendo partícipes a los productores de la comarca ha señalado «necesitamos acceder a un recurso fundamental, como es el agua», ha manifestado.

Respecto al ajo, ha indicado que el sector está exportando el 70 por ciento «en niveles récord de producción» y las previsiones de la Consejería apuntan a 120 millones de kilos de ajo que se esperan en Castilla-La Mancha, el 60 por ciento de la producción nacional, ha concretado la Junta en un comunicado.

En el stand institucional, Martínez Arroyo ha entregado una placa de reconocimiento a Antonio Salinas por su trayectoria profesional y su apoyo al cooperativismo agroalimentario regional.

Cuenca, aumenta las ventas

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha destacado «la importancia del ajo de este municipio conquense en el fomento exterior de la Marca España».

Gregorio se ha referido a que las exportaciones en la región han crecido entre enero y mayo de este año un 11,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a los 2.824 millones de euros.

En concreto, Cuenca es la provincia que más aumentó sus exportaciones, hasta un 20,5 por ciento, hasta los 213,6 millones de euros.

Asimismo, el sector alimentario, que supone un 34,5 % del total regional, ha aumentado en el mismo periodo un 12,5 % hasta los 975,2 millones de euros.

El alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa, ha expresado la vocación que tienen para seguir siendo «el mejor ajo del mundo» y ha agregado que la feria pone en valor «todo el trabajo que hacen nuestros agricultores, comerciantes y personas que trabajan en este sector todo el año desde que el ajo morado dejó de ser ese cultivo familiar para pasar a ser el principal dinamizador económico de la comarca, que ha sido capaz de fijar la población y crear riqueza«.

Ha recordado que instituciones como la Universidad de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento o la Diputación y patrocinadores privados como Globalcaja apoyado esta feria y ha criticado la «falta de respaldo» del Gobierno regional.