La Junta sÃ³lo apoyarÃ¡ econÃ³micamente a los vinos con denominaciÃ³n

«La apuesta de recursos públicos destinados a la promoción de vinos de Castilla-La Mancha se va a apoyar solo en las Denominaciones de Origen», ha manifestado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, tras la reunión que ha mantenido con los representantes de la Asociación de Denominaciones de Origen de Vino (Adovin) de Castilla-La Mancha que integra a los nueve consejos reguladores de la región: Valdepeñas, La Mancha, Manchuela, clés, Ribera del Júcar, Móndejar, Méntrida, Almansa y Jumilla.

Martínez Arroyo ha mostrado el compromiso del Gobierno regional con aquellos que «han dado el paso de ir más allá en los compromisos de control, trazabilidad, calidad y de seguridad de cara a los consumidores» y sobre todo «de imagen de marca para Castilla-La Mancha». En cualquier caso ha aclarado que «esto no significa que no se pueda disfrutar del excelente vino que se hace sin denominación de origen también en Castilla-La Mancha, pero cuando estamos hablando de una denominación de origen, estamos hablando directamente de Castilla-La Mancha y estamos promocionando un colectivo, un territorio y no empresas concretas; y, evidentemente, la Administración pública lo que va a promocionar es al colectivo y al territorio».

El responsable de Agricultura ha recordado que la Consejería cuenta con una ayuda específica a la Calidad Diferenciada en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) dotada con 2 millones de euros, «estos dos últimos años».

Una convocatoria que se sacó el año pasado y este año, ha dicho, «le hemos dado más difusión que nunca, porque las denominaciones de origen no se enteraban y para que cuantas más entren en la convocatoria de ayudas, será mejor para agotar los fondos».

«En nuestra región todavía no somos capaces de agotarlos y tenemos que convencer al sector de la calidad diferenciada de Castilla-La Mancha para que las denominaciones de origen utilicen esos fondos, que les permiten ir a todo tipo de ferias y promocionar las figuras de calidad. Y aquí no hablamos solo de vino, también de azafrán, ajo morado de Las Pedroñeras, cordero manchego… todo un sector de calidad que se beneficia de ayudas».

Por último, el consejero ha incidido en la importancia de la promoción y que «en el stand de la Junta en las ferias apostamos por las figuras de calidad. Lo vamos a hacer en Fenavin y la semana que viene en Fitur, directamente».