La Junta sanciona a KUK Medio Ambiente S.L. por el incedio de Chiloeches

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con una multa de un millón de euros e inhabilitación por un periodo de seis años para la gestión de residuos a KUK Medio Ambiente S.L, empresa gestora de la planta de residuos situada en Chiloeches (Guadalajara) donde tuvo lugar un incendio entre el 26 de agosto de 2016 y el 4 de septiembre de 2016.

La Junta de Comunidades abrió a la empresa un expediente sancionador que imponía como medida provisional urgente la impermeabilización total de la solera y los muros de contención, para impedir daños al medio ambiente. La empresa no acreditó en el plazo dado el cumplimiento de esta medida «lo que ha derivado en la adopción de este acuerdo en el que se le sanciona por la comisión de una infracción muy grave en materia de residuos», ha asegurado el portavoz regional.

«Teniendo en cuenta el daño para el medio ambiente, la escasa colaboración prestada por los responsables, la clara responsabilidad de los mismos al no adoptar las medidas provisionales y el ahorro económico al no ejecutarlas, el Consejo de Gobierno sanciona a KUK Medio Ambiente, S.L. no sólo con la multa de un millón de euros y la inhabilitación de seis años, sino que además deberá proceder al aseguramiento de la impermeabilización total de la solera y los muros de contención que se establecía en la medida provisional», ha añadido Hernando.

El portavoz ha aclarado que esta sanción es independiente a la apertura de diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, donde actualmente están siendo investigadas las causas de este incendio así como sus responsables y que, paralelamente a ella, el Ejecutivo autonómico ha abierto un procedimiento de responsabilidad ambiental contra la empresa por negligencia ambiental y exigir que se haga cargo de los gastos ocasionados a la Administración por la extinción y reparación ambiental de la zona.