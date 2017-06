Antes de que se diera a conocerla aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto que declara la situación de sequía en la cuenca hidrográfica del Duero, que incluye medidas para paliar los daños provocados por la falta acumulada de precipitaciones, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, anunció que le parecía «lamentable que el Ministerio de Agricultura no haya contado con nosotros», al no incluirse en dicho decreto las cuencas del Tajo y del Guadiana.

El Gobierno regional reivindica que Castilla-La Mancha -cuencas del Tajo y Guadiana- necesita de planificación sectorial siempre, pero «sobre todo en períodos de sequía, cuando hay que adelantarse a los acontecimientos y queremos participar de esa planificación». Según el consejero, «no hay otra forma de resolver un problema del cual al final tenemos que beneficiarnos todos, porque tiene que ayudarnos a resolver la sequía y generar riqueza en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país».

«No podemos competir en los mercados internacionales sin contar con agua, el agua es imprescindible y por lo tanto cuando hay estos períodos de sequía, tiene que haber también agua para Castilla-La Mancha», apuntó Martínez Arroyo, quien aludió a la necesidad de «buscar la fórmula para planificar bien la gestión».

Asimismo, señaló que el porcentaje que representan la agricultura y la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha podrá superar el 13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional que representan en la actualidad, solo «si se le permite el acceso al agua».

Respecto a la paralización del Trasvase Tajo-Segura y la reunión anunciada de la ministra García Tejerina con el Gobierno de Murcia, así como con regantes, el sindicato del trasvase y representantes de la Mesa del Agua, el titular de Agricultura en Castilla-La Macha manifestó que «no me preocupo por el problema de los regantes murcianos, me preocupo por el problema de los regantes de Castilla-La Mancha». Particularmente, en la cuenca de Albacete «hay regantes iguales que los murcianos, con los mismos problemas de sequía y que muchas veces no salen a la prensa y tenemos que ponerlo encima de la mesa», añadió. Al respecto, aseguró que «tenemos los mismos problemas que Murcia y el mismo derecho a contar con planificación hidrológica y de sequía que Murcia, puro sentido común».

Sentarse en la misma mesa

Por ello, instó al Ministerio de Agricultura a entender los intereses de Castilla-La Mancha, ya que «al final, nos tendremos que sentar todos en una misma mesa, esto no puede continuar así», sentenció.

En la misma línea, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista José Luis Escudero tildó de «demoledor» y «terrible» el hecho de que el Gobierno central excluya a las cuencas del Tajo y del Guadiana del Real Decreto de sequía, al tiempo que lamentó el «silencio» del PP en la región en este asunto.

En su opinión, «una vez más el Gobierno y el PP se olvida de Castilla-La Mancha y de sus agricultores», que «son de tercera categoría, frente a otros de primera». Y se preguntó «cómo es posible que el Tajo y Guadiana, cuyos embalses de cabecera presentan una situación crítica, queden excluidos de esos planes urgentes y fondos especiales que va a aprobar el Gobierno para otras cuencas, como la del Segura o la del Guadalquivir.

«Cómo es posible que el Tajo no sea merecedor de un decreto de sequía estando sus embalses de cabecera muertos, tal y como ha reconocido el propio Gobierno, que ha confirmado que no se puede seguir trasvasando agua», criticó el diputado de Guadalajara, que además recordó que en el caso de la cuenca del Guadiana el propio comisario de aguas ha informado a los regantes de que no van a tener agua en todo el año para regar sus cultivos.

«Mientras esto pasa, la ministra se reúne con el presidente de Murcia y con el Sindicato de Regantes. Por eso pedimos a la ministra que oiga a la gente de Castilla-La Mancha y se reúna de una vez por todas con los municipios ribereños y con las plataformas que luchan por el agua del Tajo y del Guadiana», afirmó.

Escudero finalizó mostrándose confiado en que, en la reunión de la ministra con el titular del Gobierno murciano, le diga que va a poner a funcionar las desaladoras «al 100 por 100».

La posición del PP

Desde las filas del Partido Popular, el diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha José Manuel Tortosa aseguró que su partido estará «siempre defendiendo» los intereses de los agricultores de la región. El parlamentario «popular» admitió que la economía de los agricultores se compromete por la sequía, si bien apuntó que es una situación que «es conocida desde hace muchos años».

Considera también que habrá que ir «analizando» las diferentes medidas que toman las confederaciones hidrográficas y el Gobierno de España. No obstante, defendió que la defensa de los agricultores forma parte de la «esencia» del PP. «Todo aquello que sea una preocupación y una necesidad por parte de los agricultores, lógicamente, el PP estará a su lado», subrayó.

También se pronunció el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, quien calificó de «reacción acertada y necesaria» la decisión del Gobierno de aprobar un decreto de sequía en el Consejo de Ministros de ayer.

Gregorio precisó que ese decreto va a recoger exenciones fiscales y «las ayudas que necesitan algunas zonas que se están viendo afectadas en estos años en los que, desgraciadamente, está lloviendo tan poco en nuestra tierra». «Ahí se ve que es un Gobierno que se preocupa de los ciudadanos, que es lo importante», dijo, si bien añadió que «luego hay muchos fuegos de artificio por ahí, que lo que quieren es que no veamos la realidad del buen trabajo que está haciendo este Gobierno por los ciudadanos».

C´s: Plan Urgente del Agua

La portavoz regional de Ciudadanos, Orlena de Miguel, anunció sobre este asunto que su formación preguntará al Gobierno central por qué no se han incluido las cuencas del Tajo y del Guadiana en el segundo Real Decreto de sequía que está elaborando el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. A su juicio, no tiene «ningún sentido» que no se incluyan estas cuencas, teniendo en cuenta que son de las «más graves», ya que presentan una sequía «inmediata». No obstante, recordó que Ciudadanos va a presentar un Plan Urgente de Agua, que incluye medidas inmediatas, a medio y a largo plazo para ir solventando este problema.