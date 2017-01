Juan JosÃ© Llanos es el nuevo alcalde de La Poblachuela

Juan José Llanos Delgado ha sido elegido como nuevo alcalde pedáneo de La Poblachuela por los vecinos de este anejo de la capital, en un proceso participativo tras la renuncia del anterior edil por motivos personales. Este lunes la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, firmará el decreto de su nombramiento.

Son 124 personas las que han efectuado su derecho al voto en la urna instalada en el Centro Social de La Poblachuela y que ha estado abierta entre las 10 y las 19 horas, para facilitar la votación en horario de mañana y de tarde.

Una vez efectuado el recuento, Juan José Llanos ha obtenido 71 votos y la otra candidata, María del Carmen Mena Castellanos 47. Ha habido 4 votos en blanco y 2 votos nulos.

La concejal de Participación Ciudadana, Sara Martínez, valoraba la elección democrática de Llanos por parte de sus vecinos y felicitaba a los dos candidatos «por haber sido valientes, haber dado un paso adelante y haberse presentado».

Martínez reconocía que ser alcalde pedáneo «es una gran responsabilidad ostentar este cargo, porque significa trabajo para todos los vecinos en las distancias cortas, que es lo más difícil, pero a su vez es los más satisfactorio». Y le aseguraba a Llanos que siempre tendrá las puertas del Ayuntamiento abiertas «porque los alcaldes pedáneos forman parte del Ayuntamiento y la comunicación ha de ser muy fluida, muy de día y adía ya que estamos aquí para trabajar porque La Poblachuela esté en el lugar que se lo merece».

El alcalde electo, Juan José Llanos, aseguraba que ya le ha pedido al Ayuntamiento un decálogo de actuaciones, «entre ellas agruparnos, ya que todos los que han votado nos han dicho que necesitan un sitio donde reunirse, pero el barecito que tenemos aquí no da para una familia. También la seguridad: harán falta badenes porque en muchos caminos la velocidad no es la adecuada. Además, habrá que conocer cuántos niños hay aquí, porque si no sabemos cuántos niños hay no podremos hacer actividades para ellos. También ampliar las sesiones de cine y hay caminos que necesitan arreglarse».