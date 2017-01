Una hora menos de actividad para los hosteleros de Ciudad Real

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado en el pleno de este jueves, con los votos a favor de PSOE y Ganemos, modificar la Zonificación Ambientalmente Saturada (ZAS) para el barrio de El Torreón, una medida que ha contado con el rechazo frontal de los hosteleros y de la oposición en el Consistorio.

La medida pasa por acortar en una hora el horario de actividad de los establecimientos y terrazas, como forma para acabar con los problemas de ruido de la zona, ante las reclamaciones de los vecinos.

Sin embargo, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ciudad Real ha calificado la propuesta como «completamente inadecuada y de corto recorrido», ya que conseguirá que los establecimientos afectados acaben cerrando por sufrir pérdidas, con una disminución de la facturación estimada de los 46 afectados de 230.000 euros al mes.

Y en el caso de que no cierren se verán obligados a reducir sus plantillas actuales, en las que dan empleo a unas 260 personas.

Según el comunicado remitido por los hosteleros, las mediciones de los niveles de ruido en las que se basa el Ayuntamiento para tomar esta decisión han sido presentadas de forma unilateral.

Aún así, están por debajo de cualquier ciudad de España, gracias a las normas que se aplicaron en su día, y que tuvieron como consecuencia las modificaciones de los locales y unas normas que hoy siguen en vigor y aplicaron los empresarios.

En opinión de la Asociación de Hostelería esta decisión supone un agravio comparativo de horarios y restricciones, con el resto de locales de la ciudad, incluso con locales a escasos metros de la zona que «caprichosamente ha elegido el Ayuntamiento».

Los hosteleros entienden que no se puede considerar una zona ambientalmente saturada cuando la incidencia sobre ella no pasa de seis horas a la semana, no más de tres horas, dos días a la semana. El resto de la semana «no es cierto que haya ninguna saturación de ruidos», que «es fácilmente comprobable», según indicaron los empresarios.

El problema ha surgido de «la mala praxis profesional de algunos empresarios a los nunca ampararemos ni defenderemos», indica la Asociación de Hostelería, así como a la «completa dejación institucional de las labores de vigilancia y seguimiento del Ayuntamiento dentro de sus funciones, permitiendo con esta dejación el funcionamiento de actividades irregulares (establecimientos abiertos sin las preceptivas autorizaciones, permisividad y fomento del botellón……..) que dañan a la totalidad del empresariado de la zona».

Respecto a la propuesta de atrasar en una hora el horario de apertura de los bares (de 06.00 a 07.00 h), «y frente a las obtusas declaraciones del señor Lillo -concejal de Urbanismo del Ayuntamiento- de que su propuesta es menos dura que la que realizó la asociación de Hostelería el pasado mes de junio», los hosteleros aclaran que:

«En la primera reunión de la Mesa de Convivencia quedó claro que el principal problema estaba generado por los denominados afterhours (bares que abren, tal y como se les autoriza a las 6.00 una vez cierran las discotecas pero que no se dedican a ofrecer desayunos o actividad propia de bar sino que actúan como discotecas generando ruido) de la zona. Para evitar este horario ininterrumpido que genera molestias, la Asociación propuso que efectivamente se pospusiera la apertura de los mismos, medida no aplicable a 'establecimientos sin foco emisor de música alguno y que atienda a su clientela en el interior'. Es decir que actividades propias de bar (churrerías, por ejemplo) no se verían afectadas».