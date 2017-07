Gastro, mejor cerveza del mundo y mejor empresa joven de España

«Sueño de una noche de verano». Este es el título de una de las obras teatrales más afamadas del dramaturgo inglés William Shakespeare, aunque esta expresión bien podría utilizarse para referirse también al buen momento que está viviendo Iñaki Heras, fundador y uno de los responsables de Cerveza Gastro. El motivo de tanta satisfacción es el premio «Mejor Empresa Joven del Año en España», otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), para este proyecto nacido en octubre de 2014.

Y a la tercera ha ido la vencida, como se suele decir. Aunque en los dos años anteriores fueron finalistas de ese certamen, no ha sido hasta 2017 cuando Cerveza Gastro ha obtenido ese reconocimiento. Un premio que se suma a los dos consecutivos logrados con sus productos, tanto en 2015 como en 2016, en los Superior Taste Award del International Taste & Quality Institute, al ser considerada la de Iñaki Heras como la mejor cerveza del mundo.

«Todos estos premios suponen un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que estamos realizando desde hace más de tres años porque, aunque el proyecto comenzó a funcionar en 2014, la andadura venía de algún año atrás», asegura Heras. «Han sido muchas horas y muchos kilómetros pateando España y un largo número de países –en concreto, 25- para dar a conocer nuestra marca, además de la participación en concursos, que luego hemos tenido la suerte de ganar. En definitiva, el trabajo duro al final es gratificante si obtienes la respuesta positiva de la gente».

El resultado de ese arduo trabajo es una cerveza artesana de autor diferente que marida perfectamente con un gran número de platos y comidas, de ahí el nombre de la marca: Gastro. Elaborada con tres tipos de malta y siete lúpulos de tres continentes diferentes que le aportan un carácter único y exclusivo, es de sabor fresco, delicada y aromática, no exenta de cuerpo e intensidad.

Iñaki Heras (segundo por la derecha), de Cerveza Gastro, recibe el premio de AJE

En opinión del responsable de Cerveza Gastro, el toque personal de su bebida la ha dado el éxito, puesto que «no llega a ser una cerveza para frikis, sino un producto diferente de lo que se hace en España y que está gustando mucho al consumidor en general». Sin embargo, según reconoce, «aunque todo el camino ha parecido allanado, en el transcurso también ha habido baches debido a la inexperiencia y a la juventud del proyecto».

Más calidad que cantidad

Iñaki Heras es el ideólogo de esta iniciativa, un treintañero con experiencia en el sector cervecero, natural de la localidad conquense de Mota del Cuervo, que junto a Arancha Viñolo y a un equipo de gente más joven que él, originarios de esta zona y apasionados también de la cerveza, comenzaron a elaborar su propio producto. La marca Gastro comienza a ser conocida tanto en España como en el extranjero porque, «aunque en España somos grandes consumidores de cerveza, en otros países se aprecia más la calidad que la cantidad, hay más cultura cervecera», a juicio de Iñaki Heras.

No obstante, el responsable de Cerveza Gastro vaticina que en España, alrededor del año 2020, la mitad de la cerveza que se consuma será artesana. Iñaki Heras no sabe lo que será de su vida y obra para esa fecha. Aunque ya han recibido ofertas de grandes grupos cerveceros para trabajar para ellos, de momento su empresa seguirá en marcha en su Mota del Cuervo natal. «Nuestra intención es ir creciendo poco a poco, no somos de la cultura del pelotazo, aunque en estos tres años hayamos subido como la espuma, nunca mejor dicho», concluye sonriente.