Festival de Cine «Tabib» y «Gaza», Mejor Corto y Mejor Documental en Fecicam 2018 Los mejores actores en el festival de Cine de Ciudad Real han recaído en Josean Bengoetxea, por «Tabib», Ana Ruiz García por «Las jaras», y Mireia Chambó, por «El mal amor».

El Festival de Cine de Castilla-La Mancha (Fecicam) ha celebrado este sábado la gala de clausura y entrega de premios de su novena edición, en la que «Tabib», de Carlo D’Ursi, fue reconocida con el premio al Mejor Corto y «Gaza», de Julio Pérez y Carles Bover, ha obtenido el galardón a Mejor Documental.

Asimismo, Adriana Adeva ganó el premio a Mejor Directora Joven por «Las jaras» y «La Cena» de Juanra Fernández, fue reconocida como Mejor Producción. Del mismo, según ha informado el festival en nota de prensa, «Into the night», de Marko Montana, fue premiado como Mejor Videoclip; «Caronte», de Luis Tinoco, como Mejor película Nacional; y «A whole world for a little world», del francés Fabrice Bracq, como Mejor Película Internacional.

El premio a Mejor Interpretación fue para Josean Bengoetxea, por «Tabib», Ana Ruiz García por «Las jaras», y Mireia Chambó, por «El mal amor».

Además de estos premios, el premio para Mejor Película Infantil Babycamha ha recaído en «Y 50!» de Daniela Iglesias González, Ana Belén Martínez Chacón, Denis Ágata Sánchez-Herrera, Sol Ariadna Sánchez-Herrera Penayo, Ismael Sánchez Navarro, Pedro Orellana Caballero y Bruno Ezequiel Alarcón Suárez; y el premio del Público ha sido concedido a «Siguiente», de Gonzalo Gómez-Ullate y Víctor Salmerón.

En una ceremonia muy ágil, divertida y visual, presentada por Margarita Blurk, los asistentes han disfrutado de esta fiesta del cine castellanomanchego, con la presencia de la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, que valoró la importancia de un festival «con un peso del que habla el hecho de que hayan participado 1.500 cortos».

Pilar Zamora reafirmó el apoyo del Ayuntamiento a la cultura y a festival como Fecicam. «Ciudad Real es cultura, es cine y es cortometraje», dijo, para reiterar su compromiso con un evento que quiere ser una de las «señas de identidad de Ciudad Real».