Se enturbian las relaciones entre la Diputación de Cuenca y el Gobierno de Page

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su última reunión al gabinete jurídico de la Junta interponer un recurso contencioso-administrativo contra el decreto 127/2016 de la Diputación de Cuenca que pretende restar a la deuda que la Junta tiene con la institución provincial el pago de 446.271 por el Plan de Empleo del año 2016.

Sin embargo, según el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, «está intentando no abonar los 446.271 euros por la compensación de una deuda que no existe».

Según el argumento de la Junta, se reclama una subvención del año 2012 del Plan de Instalaciones Deportivas por una obra de remodelación del polideportivo de La Fuensanta «que la Diputación no solo no justificó en los tiempos marcados en el convenio, sino que además lo hizo presentando la documentación tres meses después de haber finalizado el plazo, saltándose además todo procedimiento legal al hacer un acto administrativo sin periodo de audiencia».

La Diputación justifica que la deuda de la Junta es de 650.640 euros y la de la Diputación con la administración regional se eleva a 446.271 euros, por lo que «de acuerdo con los informes emitidos, procede la compensación hasta el importe reconocido a favor de la administración autonómica, siendo posible la práctica de compensaciones sucesivas con los créditos que posteriormente puedan reconocerse a favor del obligado», según se indica en el Decreto.

Sin embargo, para el portavoz regional «no tiene ningún sentido pelearse por 180.000 euros (en realidad son más de 204.000 euros) cuando estamos hablando de una institución que tiene un superávit de 12 millones de euros y no se quieren dedicar a que la gente pueda encontrar un empleo».

Mientras, el vicepresidente de la Diputación de Cuenca, Julián Huete, no da crédito a la última maniobra del Gobierno de Castilla-La Mancha contra la institución provincial tras su decisión de no apoyar el Plan Extraordinario por el Empleo. Y es que, a su juicio, no es de recibo que el Ejecutivo de García-Page acuse ahora a la Diputación de no haber efectuado el último pago correspondiente al Plan de Empleo por valor de algo más de 446.000 euros cuando éste se llevó a cabo a mediados de diciembre del año pasado mediante un procedimiento de compensación de deuda. Y ha sido tajante al asegurar que «después del último pago del Plan de Empleo, la Junta de Comunidades aún debe a la Diputación conquense más de 204.000 euros».

Es por ello que considere esta maniobra de la Junta de Comunidades «un intento más de enturbiar el debate» en torno al Plan de Empleo y tergiversar la realidad con el único fin de confundir a la ciudadanía. No en vano, en su opinión, «la realidad es muy distinta».

Y para presionar aún más a la Diputación conquense por no adherirse al Plan de Empleo de la Junta este año, el Gobierno regional se ha sumado a la concentración que a las puertas de la Institución Provincial ha convocado Izquierda Unida, junto a los sindicatos CC.OO. y UGT para reclamar a Benjamín Prieto que rectifique y se sume al programa de empleo de la Junta.